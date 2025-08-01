Ізраїль засудив російські удари по житлових районах Києва

Глава МЗС Ізраїлю Гідеон Саар прокоментував останні російські удари по Києву.
“Я засуджую російські удари по житлових районах Києва, які призвели до величезних і трагічних втрат життів. Співчуваю родинам жертв і бажаю швидкого одужання численним пораненим. Я щойно розмовляв із секретарем посла Ізраїлю в Україні, чий будинок постраждав від ударів”, - написав Саар.
Він наголосив, що Ізраїль закликає до міцного та тривалого миру, який гарантує безпеку України.
- Внаслідок вчорашнього російського удару по Києву загинула 31 людина, серед них - 5 дітей.