Ізраїль засудив російські удари по житлових районах Києва

Ізраїль закликає до міцного та тривалого миру, який гарантує безпеку України.

Глава МЗС Ізраїлю Гідеон Саар прокоментував останні російські удари по Києву.

“Я засуджую російські удари по житлових районах Києва, які призвели до величезних і трагічних втрат життів. Співчуваю родинам жертв і бажаю швидкого одужання численним пораненим. Я щойно розмовляв із секретарем посла Ізраїлю в Україні, чий будинок постраждав від ударів”, - написав Саар.

Він наголосив, що Ізраїль закликає до міцного та тривалого миру, який гарантує безпеку України.