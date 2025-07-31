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Трамп загострює торговельну війну з Канадою через позицію Оттави щодо Палестини

Раніше Канада висловила готовність визнати державність Палестини.

Трамп загострює торговельну війну з Канадою через позицію Оттави щодо Палестини
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп відреагував на наміри Канади визнати державність Палестини.

Про це повідомляє Reuters.

"Вау! Канада щойно оголосила, що підтримує державність Палестини. Це дуже ускладнить для нас укладання торговельної угоди з ними", - сказав Трамп на Truth Social.

Крайнім терміном укладення тарифної угоди раніше називали 1 серпня. 

Трамп планує запровадити 35% тариф на всі канадські товари, що не охоплюються торговельною угодою між США, Мексикою та Канадою, якщо  дві країни не досягнуть угоди до встановленого терміну.

В свою чергу прем'єр Канади Марк Карні раніше заявив, що переговори з Вашингтоном щодо тарифів були конструктивними, але переговори можуть не завершитися до встановленого терміну. 
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