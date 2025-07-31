Трамп загострює торговельну війну з Канадою через позицію Оттави щодо Палестини

Президент США Дональд Трамп відреагував на наміри Канади визнати державність Палестини.
Про це повідомляє Reuters.
"Вау! Канада щойно оголосила, що підтримує державність Палестини. Це дуже ускладнить для нас укладання торговельної угоди з ними", - сказав Трамп на Truth Social.
Крайнім терміном укладення тарифної угоди раніше називали 1 серпня.
Трамп планує запровадити 35% тариф на всі канадські товари, що не охоплюються торговельною угодою між США, Мексикою та Канадою, якщо дві країни не досягнуть угоди до встановленого терміну.
В свою чергу прем'єр Канади Марк Карні раніше заявив, що переговори з Вашингтоном щодо тарифів були конструктивними, але переговори можуть не завершитися до встановленого терміну.
- Канада долучилася до двох інших держав "Великої сімки" - Франції та Великої Британії - які упродовж останнього тижня заявили про намір визнати суверенітет Палестини під час відкриття нової сесії Генеральної Асамблеї ООН.
- За підсумками засідання уряду Сполученого Королівства у вівторок прем'єр-міністр Кір Стармер оголосив про готовність країни визнати Палестину суверенною державою.
- Серед великих західних держав першою про намір у вересні визнати Палестину заявила Франція.