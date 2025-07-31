Трамп загострює торговельну війну з Канадою через позицію Оттави щодо Палестини

Президент США Дональд Трамп відреагував на наміри Канади визнати державність Палестини.

Про це повідомляє Reuters.

"Вау! Канада щойно оголосила, що підтримує державність Палестини. Це дуже ускладнить для нас укладання торговельної угоди з ними", - сказав Трамп на Truth Social.

Крайнім терміном укладення тарифної угоди раніше називали 1 серпня.

Трамп планує запровадити 35% тариф на всі канадські товари, що не охоплюються торговельною угодою між США, Мексикою та Канадою, якщо дві країни не досягнуть угоди до встановленого терміну.

В свою чергу прем'єр Канади Марк Карні раніше заявив, що переговори з Вашингтоном щодо тарифів були конструктивними, але переговори можуть не завершитися до встановленого терміну.