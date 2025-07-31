Міністр оборони Болгарії: засудження агресії Росії не може бути оцінено як русофобія

На думку міністра, Болгарія не повинна відповідати на провокації Кремля.

Міністр оборони Болгарії Атанас Запрянов прокоментував включення Росією його імені до списку “русофобів”.

Про це повідомляє БГНЕС.

“Це справа Москви, я не знаю, що це за список. Якщо дотримання міжнародного права, денонсація Статуту ООН та ведення загарбницьких війн – це русофобія, то я не думаю, що 143 країни, які засудили російську агресію на Генеральній Асамблеї ООН, є русофобами”, - зазначив міністр.

Він запропонував розділяти ставлення до російського народу, до російської держави, від ставлення до політики, яку проводить нинішнє керівництво Росії.

“Я висловився в дусі концептуальних рішень, які є загальночинними в НАТО, в ЄС. Ці оцінки зрозумілі. Не випадково, що згадані в цьому списку особи – це особи, які беруть участь у формуванні та реалізації політики організацій, членами яких ми є. Тож поки що немає нічого надзвичайного”, – зауважив Запрянов.

Міністр наголосив, що Болгарія не повинна реагувати на провокації Кремля.

Раніше МЗС Росії у списку “Приклади проявів русофобії” навело публічні заяви колишнього міністра оборони Тодора Тагарєва, колишнього прем'єр-міністра Миколи Денкова, виконуючого обов'язки прем'єр-міністра Димитра Главчева та нинішнього міністра оборони Атанаса Запрянова.