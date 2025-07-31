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Міністр оборони Болгарії: засудження агресії Росії не може бути оцінено як русофобія

На думку міністра, Болгарія не повинна відповідати на провокації Кремля.

Міністр оборони Болгарії: засудження агресії Росії не може бути оцінено як русофобія
Атанас Запрянов
Фото: Міноборони Болгарії

Міністр оборони Болгарії Атанас Запрянов прокоментував включення Росією його імені до списку “русофобів”.

Про це повідомляє БГНЕС.

“Це справа Москви, я не знаю, що це за список. Якщо дотримання міжнародного права, денонсація Статуту ООН та ведення загарбницьких війн – це русофобія, то я не думаю, що 143 країни, які засудили російську агресію на Генеральній Асамблеї ООН, є русофобами”, - зазначив міністр. 

Він запропонував розділяти ставлення до російського народу, до російської держави, від ставлення до політики, яку проводить нинішнє керівництво Росії. 

“Я висловився в дусі концептуальних рішень, які є загальночинними в НАТО, в ЄС. Ці оцінки зрозумілі. Не випадково, що згадані в цьому списку особи – це особи, які беруть участь у формуванні та реалізації політики організацій, членами яких ми є. Тож поки що немає нічого надзвичайного”, – зауважив Запрянов.

Міністр наголосив, що Болгарія не повинна реагувати на провокації Кремля.

Раніше МЗС Росії у списку “Приклади проявів русофобії” навело публічні заяви колишнього міністра оборони Тодора Тагарєва, колишнього прем'єр-міністра Миколи Денкова, виконуючого обов'язки прем'єр-міністра Димитра Главчева та нинішнього міністра оборони Атанаса Запрянова.
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