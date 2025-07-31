Reuters: чотири індійські державні НПЗ призупинили закупівлі російської нафти

Індійські державні нафтопереробні заводи припинили купувати російську нафту минулого тижня, повідомляє Reuters із посиланням на джерела у галузі.
Індія, третій за величиною імпортер нафти у світі, є найбільшим покупцем морської російської сирої нафти.
Державні нафтопереробні заводи країни - Indian Oil Corp (IOC.NS), Hindustan Petroleum Corp (HPCL.NS), Bharat Petroleum Corp (BPCL.NS) та Mangalore Refinery Petrochemical Ltd (MRPL.NS) - не зверталися до російської сирої нафти протягом останнього тижня або близько того, повідомили Reuters чотири джерела, знайомі з планами закупівель нафтопереробних заводів.
Ці чотири нафтопереробні заводи регулярно купують російську нафту, однак звернулися до спотових ринків для заміни поставок – переважно близькосхідних сортів, таких як мурбанська нафта з Абу-Дабі та західноафриканська нафта, повідомляють джерела.
Приватні нафтопереробні заводи Reliance Industries (RELI.NS) та Nayara Energy є найбільшими покупцями російської нафти в Індії, але державні нафтопереробні заводи контролюють понад 60% загальних потужностей Індії з переробки нафти в 5,2 мільйона барелів на день.
- 14 липня Трамп пригрозив 100% тарифами для країн, які купують російську нафту, якщо Москва не досягне великої мирної угоди з Україною.
- 30 липня стало відомо, що Трамп запроваджує 25% мит на імпорт з Індії через купівлю нафти з Росії. Окрім мита Індія платитиме штраф за економічну співпрацю з Росією.