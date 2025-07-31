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Reuters: чотири індійські державні НПЗ призупинили закупівлі російської нафти

Чотири державні індійські нафтопереробні заводи протягом останнього тижня не зверталися щодо закупівлі російської нафти, зокрема на тлі тарифних погроз Трампа.

Reuters: чотири індійські державні НПЗ призупинили закупівлі російської нафти
Indian Oil Corp
Фото: соцмережі

Індійські державні нафтопереробні заводи припинили купувати російську нафту минулого тижня, повідомляє Reuters із посиланням на джерела у галузі. 

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Індія, третій за величиною імпортер нафти у світі, є найбільшим покупцем морської російської сирої нафти.

Державні нафтопереробні заводи країни - Indian Oil Corp (IOC.NS), Hindustan Petroleum Corp (HPCL.NS), Bharat Petroleum Corp (BPCL.NS) та Mangalore Refinery Petrochemical Ltd (MRPL.NS) - не зверталися до російської сирої нафти протягом останнього тижня або близько того, повідомили Reuters чотири джерела, знайомі з планами закупівель нафтопереробних заводів.

Ці чотири нафтопереробні заводи регулярно купують російську нафту, однак звернулися до спотових ринків для заміни поставок – переважно близькосхідних сортів, таких як мурбанська нафта з Абу-Дабі та західноафриканська нафта, повідомляють джерела.

Приватні нафтопереробні заводи Reliance Industries (RELI.NS) та Nayara Energy є найбільшими покупцями російської нафти в Індії, але державні нафтопереробні заводи контролюють понад 60% загальних потужностей Індії з переробки нафти в 5,2 мільйона барелів на день.
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