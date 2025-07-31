Reuters: чотири індійські державні НПЗ призупинили закупівлі російської нафти

Чотири державні індійські нафтопереробні заводи протягом останнього тижня не зверталися щодо закупівлі російської нафти, зокрема на тлі тарифних погроз Трампа.

Індійські державні нафтопереробні заводи припинили купувати російську нафту минулого тижня, повідомляє Reuters із посиланням на джерела у галузі.

Індія, третій за величиною імпортер нафти у світі, є найбільшим покупцем морської російської сирої нафти.

Державні нафтопереробні заводи країни - Indian Oil Corp (IOC.NS), Hindustan Petroleum Corp (HPCL.NS), Bharat Petroleum Corp (BPCL.NS) та Mangalore Refinery Petrochemical Ltd (MRPL.NS) - не зверталися до російської сирої нафти протягом останнього тижня або близько того, повідомили Reuters чотири джерела, знайомі з планами закупівель нафтопереробних заводів.

Ці чотири нафтопереробні заводи регулярно купують російську нафту, однак звернулися до спотових ринків для заміни поставок – переважно близькосхідних сортів, таких як мурбанська нафта з Абу-Дабі та західноафриканська нафта, повідомляють джерела.

Приватні нафтопереробні заводи Reliance Industries (RELI.NS) та Nayara Energy є найбільшими покупцями російської нафти в Індії, але державні нафтопереробні заводи контролюють понад 60% загальних потужностей Індії з переробки нафти в 5,2 мільйона барелів на день.