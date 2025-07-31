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Нардеп Дмитро Костюк заявив про вихід з фракції “Слуг народу”

Він пояснив це підтримкою фракції позбавлення незалежності НАБУ та САП. 

Нардеп Дмитро Костюк заявив про вихід з фракції “Слуг народу”
Нардеп Дмитро Костюк
Фото: facebook

Нардеп Дмитро Костюк заявив про вихід з фракції “Слуг народу”.

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Про це він заявив під час засідання Верховної Ради.  

Він пояснив це підтримкою фракції позбавлення незалежності НАБУ та САП. 

«Багато з вас були свідками того, як нещодавно замість відповіді я отримав, цитуючи: «В нас в країні двоє таких сміливих - ти і Шабунін». Перед тим у Шабуніна провело обшуки ДБР. Очевидно це відповідь з розряду - не задавай зайвих запитань, а то…» – сказав Костюк з трибуни Верховної Ради.

Дмитро Сергійович Костюк був обраний у 2019 році в 65-му окрузі на Житомирщині. До парламенту працював журналістом-розслідувачем на телеканалі «Еспресо». У Верховній Раді є членом Комітету з питань аграрної та земельної політики. 

Нагадаємо, сьогодні на порядку денному - голосування за закон про незалежність НАБУ/САП
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