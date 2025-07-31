Епіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
Новини компанійЕпіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
Patriot і проблема США
Patriot і проблема США
Коли спека шкодить: поширені помилки, які ведуть до гінекологічних та урологічних проблем улітку
Коли спека шкодить: поширені помилки, які ведуть до гінекологічних та урологічних проблем улітку
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Хто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
ЕксклюзивХто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
НАБУ і САП: СБУ може отримати доступ до запланованих операцій. Служба – заперечила (доповнено)
НАБУ і САП: СБУ може отримати доступ до запланованих операцій. Служба – заперечила (доповнено)
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
ГоловнаПолітика

​Київ і Варшава обговорили створення спільних виробництв української зброї на території Польщі

Зустрілися заступник міністра оборони України Сергій Боєв і голова польської Ради з питань співробітництва з Україною Павел Коваль.

​Київ і Варшава обговорили створення спільних виробництв української зброї на території Польщі
заступник міністра Сергій Боєв із головою польської Ради з питань співробітництва з Україною Павелом Ковалем
Фото: Міноборони

Київ і Варшава обговорили створення спільних виробництв української зброї на території Польщі.

LB.UA - для тих, хто вміє думати
Підтримайте нас!

Як повідомили в українському Міноборони, заступник міністра Сергій Боєв провів зустріч з головою польської Ради з питань співробітництва з Україною Павелом Ковалем. Ключовою темою переговорів стали потенційні проєкти спільного оборонного виробництва та подальша воєнна допомога.

Цей візит польських представників став продовженням діалогу між країнами після підписання меморандуму щодо оборонної співпраці та участі в Міжнародній конференції з питань відновлення України 2025. Саме Павел Ковель був раніше призначений уповноваженим Уряду Польщі з питань відбудови України. 

За словами Боєва, Україна зацікавлена у співпраці, оскільки Польща є провідним рушієм у багатьох напрямах розкитку ОПК. 

Польська сторона порушила питання реалізації проєктів в межах підписаного меморандуму щодо оборонної співпраці Укроборонпрому та Польської зброярської групи (PGZ). 

Також обговорили створення спільних виробництв української зброї на території Польщі в рамках ініціативи Президента України Володимира Зеленського «Build with Ukraine».

Сергій Боєв підкреслив, що Україна цінує допомогу Польщі у посиленні обороноздатності України. За його словами, країни мають низку спільних викликів, серед яких – протидія ворожим ударним БПЛА.  Він наголосив, що Україна дуже зацікавлена у використанні механізму SAFE для реалізації спільних проєктів.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies