Зустрілися заступник міністра оборони України Сергій Боєв і голова польської Ради з питань співробітництва з Україною Павел Коваль.

Київ і Варшава обговорили створення спільних виробництв української зброї на території Польщі.

Як повідомили в українському Міноборони, заступник міністра Сергій Боєв провів зустріч з головою польської Ради з питань співробітництва з Україною Павелом Ковалем. Ключовою темою переговорів стали потенційні проєкти спільного оборонного виробництва та подальша воєнна допомога.

Цей візит польських представників став продовженням діалогу між країнами після підписання меморандуму щодо оборонної співпраці та участі в Міжнародній конференції з питань відновлення України 2025. Саме Павел Ковель був раніше призначений уповноваженим Уряду Польщі з питань відбудови України.

За словами Боєва, Україна зацікавлена у співпраці, оскільки Польща є провідним рушієм у багатьох напрямах розкитку ОПК.

Польська сторона порушила питання реалізації проєктів в межах підписаного меморандуму щодо оборонної співпраці Укроборонпрому та Польської зброярської групи (PGZ).

Також обговорили створення спільних виробництв української зброї на території Польщі в рамках ініціативи Президента України Володимира Зеленського «Build with Ukraine».

Сергій Боєв підкреслив, що Україна цінує допомогу Польщі у посиленні обороноздатності України. За його словами, країни мають низку спільних викликів, серед яких – протидія ворожим ударним БПЛА. Він наголосив, що Україна дуже зацікавлена у використанні механізму SAFE для реалізації спільних проєктів.