​Фракція "Слуга народу" перед голосуванням збереться обговорити законопроєкт про незалежність НАБУ і САП

У четвер, 31 липня, перед засіданням Верховної Ради фракція "Слуга народу" збереться для обговорення президентського законопроєкту про незалежність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про цеповідомила речниця фракції Юлія Палійчук, передає Укрінформ.

Вона також зазначила, що "Слуга народу" підтримує президентський законопроєкт щодо повноважень НАБУ і САП.

"Комітет з питань правоохоронної діяльності прийняв рішення підтримати президентський законопроєкт за основу і в цілому. Голосування за нього відбудеться на найближчому засіданні Верховної Ради. Фракція «Слуга Народу» безперечно підтримає ініціативу президента. Також повідомляю, що завтра відбудеться засідання фракції, на якому відбудеться обговорення цього законопроєкту", - сказала Палійчук.

Раніше сьогодні на позачерговому засіданні правоохоронний комітет рекомендував парламенту проголосувати одразу за основу та в цілому за проєкт "Закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України і деяких законодавчих актів України щодо посилення повноважень НАБУ і САП" (законопроєкт 13533).

Станом на 30 липня на сайті Ради зареєстровано шість альтернативних законопроєктів до президентської ініціативи № 13533.

Про що президентський законопроєкт

Після внесення свого проєкту закону президент Зеленський на зустрічі з журналістами запевнив, що антикорупційні органи не будуть підпорядковані генпрокурору.

Зокрема, за аналізом Лабораторії законодавчих ініціатив (ЛЗІ), проєкт глави держави передбачає:

скасування всіх процесуальних обмежень для САП з боку Генпрокуратури, проте, зберігається чинний механізм “витребування” Офісом генпрокурора матеріалів САП з метою перевірки самим генпрокурором або третіми особами (прокурорами) – крім проваджень НАБУ;

повернення норми про можливість невідкладних обшуків без ухвали слідчого судді) у первинну редакцію (зміни до ст. 233 КПК України).

Президент пояснив цю норму так: запроваджена правка про невідкладні обшуки тільки за рішенням суду паралізувала оперативну діяльність. Але в прикінцевих й перехідних положеннях проєкту президента є кілька принципових новацій: запроваджується новий механізм “очищення антикорупційних органів від впливу російських спецслужб”. Зокрема, “підрозділ внутрішнього контролю НАБУ та інших органів правопорядку, ОГП, САП, за методологією, узгодженою із СБУ, не рідше одного разу на два роки проводить поліграфологічні дослідження працівників органів правопорядку та прокурорів ОГП та САП, які мають допуск до державної таємниці, на предмет вчинення дій на користь держави-агресора”.

Також перехідні положення передбачають, що впродовж шести місяців з дня набрання чинності цим законом “СБУ проводить перевірку працівників НАБУ та інших органів правопорядку, прокурорів ОГП та САП, які мають допуск до державної таємниці, на предмет вчинення дій на користь держави-агресора”. Однак президент наголошує, що ці норми про перевірки на поліграфі — “це про захист”.

Також прикінцеві й перехідні положення доручають уряду впродовж місяця з дня набрання чинності законом внести зміни до нормативно-правових актів і повністю заборонити співробітникам НАБУ виїзд за кордон (крім службових відряджень), наприклад, у відпустку.

Підпорядкування НАБУ і САП генпрокурору