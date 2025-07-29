ЗМІ: Євросоюз попередив Київ, що зупинить фінансування, якщо влада не відновить незалежність НАБУ і САП

У Брюсселі вважають, що Україна має розуміти наслідки у разі, якщо Київ не зможе скасувати "відкат" антикорупційних реформ, який відбувся минулого тижня.

Європейський союз дипломатичними каналами передав Києву попередження про наслідки у разі, якщо парламент не знайде голоси для повноцінного скасування норм закону, який підпорядкував НАБУ і САП генпрокурору. Про це повідомили кілька джерел Економічної правди в уряді та у ВР, також Європейській правді це підтвердили в структурах ЄС.

Європейські посадовці готуються до сценарію, за якого у четвер 31 липня, під час голосування у Раді, депутати не ухвалять жоден із законопроєктів, що відновлюють незалежність НАБУ і САП, або внесуть у документ правки, що зроблять це відновлення неповним.

"24 липня представники ЄС дипломатичними каналами повідомили уряду Свириденко, що призупиняють виділення всієї фінансової допомоги Україні". "Все поставили на паузу до виправлення ситуації", – повідомило одне із джерел Економічної правди.

Посадовець Євросоюзу, дотичний до цієї комунікації, підтвердив Європейській правді, що Брюссель дійсно передав попередження для Києва, але уточнив дані про заморозку. "Так, дійсно ЄС попередив Київ. Якщо не буде ухвалено закон – кредити за рахунок прибутків від російських активів за програмою ERA припиняться, ми просто перестанемо їх надавати. Також зупиниться фінансування від ЄБРР та ЄІБ", – підтвердив інформацію Економправди представник ЄС, що спілкувався на умовах анонімності.

Водночас, за інформацією ЄП, не очікується заморожування виплат за програмою Ukraine Facility, за якою Київ отримує макрофінансову допомогу у залежності від проведених реформ. Днями ЄС схвалив 4-й транш за цією програмою в урізаному обсязі. Україна у серпні має отримати 3,05 млрд євро замість очікуваних 4,5 млрд через зрив реформ. Ці кошти нібито не підпадають під можливе заморожування, але вони вже надійдуть у меншому обсязі, ніж планувалося, і у разі зволікання з іншими реформами, що прописані в умовах Ukraine Facility – подальші транші також скоротять.

Також у ЄС почали піднімати питання інших пов'язаних з реформами дій, включаючи призначення керівника БЕБ за підсумками проведеного конкурсу, підтвердили кілька джерел ЄП.