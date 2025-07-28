ЦВК: місцевих виборів восени 2025 року в Україні не буде

Під час війни в Україні відсутні підстави для формування нового складу територіальних виборчих комісій з підготовки до місцевих виборів восени 2025 року.

Про це заявила Центральна виборча комісія.

У ЦВК нагадали, що чергові місцеві вибори в Україні мали б відбутися в останню неділю жовтня цього року, як передбачено виборчим законодавством. Однак Верховна Рада не призначала дату проведення виборів, оскільки в Україні діє воєнний стан.

«Під час дії воєнного стану жодні вибори не проводяться», — наголосили в Комісії.

З огляду на це ЦВК не має підстав для внесення подань кандидатур до складу обласних, районних, міських, сільських і селищних ТВК, а також для формування їх нового складу.

«Якби не війна, ми би зараз уже вступали в період підготовки й організації чергових місцевих виборів», — зазначив член Комісії Сергій Постівий. За його словами, нині повноваження продовжують виконувати члени ТВК, сформованих на виборах 25 жовтня 2020 року.