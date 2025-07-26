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WSJ: у Демократичної партії США найнижчий рейтинг серед виборців за останні 35 років

63% виборців мають негативне ставлення до Демократичної партії, а сприятливе ставлення – 33%.

WSJ: у Демократичної партії США найнижчий рейтинг серед виборців за останні 35 років
Ілюстративне фото: Байден і Гарріс на інавгурації Трампа
Фото: EPA/UPG

Імідж Демократичної партії США знизився до найнижчого рівня за понад три десятиліття, згідно з новим опитуванням Wall Street Journal, причому виборці вважають, що республіканці краще справляються з більшістю питань, які впливають на результати виборів.

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Нове опитування показує, що 63% виборців мають негативне ставлення до Демократичної партії, а сприятливе ставлення – 33%.

Втім демократи сподіваються, що негативна реакція виборців на президента Трампа буде достатньо потужною, щоб відновити їхню більшість у Палаті представників на проміжних виборах наступного року, як це було під час першого терміну Трампа.

Загалом виборці не схвалюють дії президента щодо економіки, інфляції, тарифів та зовнішньої політики. І все ж у кожному випадку, як показало нове опитування WSJ, виборці все ж таки кажуть, що довіряють республіканцям, а не демократам, у розв'язанні цих питань у Конгресі.

«Бренд демократів настільки поганий, що вони не мають довіри бути критиком Трампа чи Республіканської партії», — сказав соціолог-демократ Джон Анзалоне.
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