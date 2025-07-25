Президентка Єврокомісії зустрінеться з Трампом у Шотландії, щоб обговорити угоду ЄС і США

Американський президент до цього заявив, що «у ЄС є непогані шанси».

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала візит до Шотландії для переговорів із президентом США Дональдом Трампом щодо торговельної угоди між ЄС і Штатами, пише Bloomberg.

Сторони прагнуть досягти домовленості до 1 серпня, коли набудуть чинності 30% американські мита на європейський експорт.

Після тривалих перемовин Брюссель і Вашингтон близькі до угоди, яка передбачає встановлення базового тарифу в 15% на більшість товарів. Очікується, що частину продукції — зокрема, в галузі авіації, медицини, фармацевтики й машинобудування — звільнять від мит або застосують поетапно.

Для імпорту сталі й алюмінію передбачили систему квот. Понад квоту тарифи сягатимуть 50%.

Трамп заявив у п’ятницю перед відльотом до Шотландії, що «у ЄС є непогані шанси укласти угоду».

Окрім тарифів, сторони мають домовитися про скасування нетарифних бар’єрів, співпрацю у сфері економічної безпеки та закупівлі у стратегічних галузях, зокрема, в енергетиці та штучному інтелекті. Домовленість може бути оформлена як спільна заява, яку ще мають погодити держави-члени ЄС.

На випадок провалу переговорів Брюссель підготував пакет контрзаходів: мита до 30% на американські товари на суму близько 100 млрд євро. До переліку входять літаки Boeing, автомобілі зі США, бурбон і металобрухт. У разі потреби ЄС також готовий застосувати новий інструмент для боротьби з економічним тиском.\