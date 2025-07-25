Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
У Львові госпіталізували понад 50 людей, які відвідували новий китайський ресторан
У Львові госпіталізували понад 50 людей, які відвідували новий китайський ресторан
Відомо, скільки грошей Усик заробив за бій проти Дюбуа
Відомо, скільки грошей Усик заробив за бій проти Дюбуа
НАБУ і САП: СБУ може отримати доступ до запланованих операцій. Служба – заперечила (доповнено)
НАБУ і САП: СБУ може отримати доступ до запланованих операцій. Служба – заперечила (доповнено)
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
Хто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
ЕксклюзивХто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
ГоловнаСвіт

Президентка Єврокомісії зустрінеться з Трампом у Шотландії, щоб обговорити угоду ЄС і США

Американський президент до цього заявив, що «у ЄС є непогані шанси».

Президентка Єврокомісії зустрінеться з Трампом у Шотландії, щоб обговорити угоду ЄС і США
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Фото: EPA/UPG

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала візит до Шотландії для переговорів із президентом США Дональдом Трампом щодо торговельної угоди між ЄС і Штатами, пише Bloomberg.

LB.UA - для тих, хто вміє думати
Підтримайте нас!

Сторони прагнуть досягти домовленості до 1 серпня, коли набудуть чинності 30% американські мита на європейський експорт.

Після тривалих перемовин Брюссель і Вашингтон близькі до угоди, яка передбачає встановлення базового тарифу в 15% на більшість товарів. Очікується, що частину продукції — зокрема, в галузі авіації, медицини, фармацевтики й машинобудування — звільнять від мит або застосують поетапно.

Для імпорту сталі й алюмінію передбачили систему квот. Понад квоту тарифи сягатимуть 50%.

Трамп заявив у п’ятницю перед відльотом до Шотландії, що «у ЄС є непогані шанси укласти угоду».

Окрім тарифів, сторони мають домовитися про скасування нетарифних бар’єрів, співпрацю у сфері економічної безпеки та закупівлі у стратегічних галузях, зокрема, в енергетиці та штучному інтелекті. Домовленість може бути оформлена як спільна заява, яку ще мають погодити держави-члени ЄС.

На випадок провалу переговорів Брюссель підготував пакет контрзаходів: мита до 30% на американські товари на суму близько 100 млрд євро. До переліку входять літаки Boeing, автомобілі зі США, бурбон і металобрухт. У разі потреби ЄС також готовий застосувати новий інструмент для боротьби з економічним тиском.\

  • За інформацією видання The Guardian, наданою джерелом у Брюсселі, найбільш актуальна версія торговельної угоди між Євросоюзом та Сполученими Штатами не передбачає зниження митного тарифу на імпорт сталі, який становить 50%.
Теми: , , , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies