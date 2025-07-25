Лікарі-ординатори в Англії розпочали страйк після того, як Британська медична асоціація та уряд не змогли досягти угоди щодо підвищення заробітньої плати.

Про це повідомляє The Guardian.

Участь у страйку візьмуть 50 тисяч медиків, страйк триватиме п'ять днів ‒ до 7 ранку середи, 30 липня.

Населення закликали продовжувати звертатися за допомогою до Національної служби охорони здоров'я (NHS) під час страйку. Кабінети сімейних лікарів працюють у звичайному режимі, а невідкладна допомога буде доступна, як і служба 111. Водночас очікується скасування запланованих операцій та записів до лікарів.

Прем’єр-міністр Кір Стармер заявив, що страйки “завдадуть реальної шкоди”. Міністр охорони здоров'я Вест Стрітінг попередив, що страйк “надзвичайно підриває весь профспілковий рух”. Він додав, що рішення наполягати на нових страйках одразу після отримання підвищення заробітної плати на 22% на 2023-24 та 2024-25 роки було необґрунтованим та безпрецедентним.

Фото: EPA/UPG