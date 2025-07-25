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США виходять з перемовин про врегулювання війни між ХАМАСом та Ізраїлем

Віткофф пояснив це неготовністю ХАМАСу припиняти бої. 

США виходять з перемовин про врегулювання війни між ХАМАСом та Ізраїлем

США виходять із перемовного процесу між Ізраїлем і ХАМАСом, оскільки останні не налаштовані на переговори. Про це заявив спецпредставник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф, пише Politico

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Віткофф їздив до Європи в середу для обговорення угоди про припинення вогню. Він сказав, що ХАМАС не демонструють готовності закінчувати бої.

"ХАМАС, схоже, не скоординовані і не діють по-чесному. Тепер ми розглянемо альтернативні варіанти повернення заручників додому і намагатимемося створити більш стабільне середовище для людей у Газі", – сказав він. 

Віткофф наполягав на відновленні угоди про припинення вогню. Ця домовленість зазнала краху в березні, і відтоді в Смузі Гази тривають бої, а цивільне населення голодує. 

Яку тактику США оберуть зараз – неясно. 

"Це ганебно, що ХАМАС діяв егоїстичним шляхом", – додав спецпредставник. 

  • Генсек ВООЗ заявив, що в Смузі Гази вже є голод, і він спричинений людським фактором. Голодування людей спричинила блокада Ізраїлем надходження гуманітарної допомоги. Щодня є потреба в 500-600 вантажівках, в той час як Ізраїль пропускає значно менше. Внаслідок голодування з жовтня 2023, згідно з заявами палестинців, загинули понад 100 людей, зокрема діти.
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