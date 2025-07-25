США виходять з перемовин про врегулювання війни між ХАМАСом та Ізраїлем

США виходять із перемовного процесу між Ізраїлем і ХАМАСом, оскільки останні не налаштовані на переговори. Про це заявив спецпредставник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф, пише Politico.

Віткофф їздив до Європи в середу для обговорення угоди про припинення вогню. Він сказав, що ХАМАС не демонструють готовності закінчувати бої.

"ХАМАС, схоже, не скоординовані і не діють по-чесному. Тепер ми розглянемо альтернативні варіанти повернення заручників додому і намагатимемося створити більш стабільне середовище для людей у Газі", – сказав він.

Віткофф наполягав на відновленні угоди про припинення вогню. Ця домовленість зазнала краху в березні, і відтоді в Смузі Гази тривають бої, а цивільне населення голодує.

Яку тактику США оберуть зараз – неясно.

"Це ганебно, що ХАМАС діяв егоїстичним шляхом", – додав спецпредставник.