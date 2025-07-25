Верховний суд Бразилії вирішив не арештовувати експрезидента

Колишній президент Бразилії Жаїр Болсонару зміг уникнути арешту, пов'язаного з розглядом Верховним судом країни справи щодо нібито організації ним спроби державного перевороту.

Як пише Reuters, ексглава держави зобов'язаний носити електронний браслет та не користуватися соціальними мережами. Проте його син, який перебуває у Сполучених Штатах, оприлюднив онлайн одне з інтерв'ю батька, яке той дав у столиці країни Бразиліа.

Суд вирішив, що спілкування з пресою не входило до переліку обмежень щодо Болсонару, тому формально порушення запобіжних заходів не відбулося. В іншому випадку експрезидент міг опинитися у слідчому ізоляторі.

Справа Болсонару набула особливої уваги після того, як на підтримку політика висловився президент США Дональд Трамп - республіканець навіть прив'язав переслідування колишнього очільника країни до митних тарифів, які хоче запровадити проти Бразилії.