У Львові госпіталізували понад 50 людей, які відвідували новий китайський ресторан
У Львові госпіталізували понад 50 людей, які відвідували новий китайський ресторан
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
НАБУ і САП: СБУ може отримати доступ до запланованих операцій. Служба – заперечила (доповнено)
НАБУ і САП: СБУ може отримати доступ до запланованих операцій. Служба – заперечила (доповнено)
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
Відомо, скільки грошей Усик заробив за бій проти Дюбуа
Відомо, скільки грошей Усик заробив за бій проти Дюбуа
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
Хто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
ЕксклюзивХто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
ГоловнаСвіт

Верховний суд Бразилії вирішив не арештовувати експрезидента

Жаїру Болсонару дозволили давати інтерв'ю.

Верховний суд Бразилії вирішив не арештовувати експрезидента
Жаїр Болсонару
Фото: EPA/UPG

Колишній президент Бразилії Жаїр Болсонару зміг уникнути арешту, пов'язаного з розглядом Верховним судом країни справи щодо нібито організації ним спроби державного перевороту.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Як пише Reuters, ексглава держави зобов'язаний носити електронний браслет та не користуватися соціальними мережами. Проте його син, який перебуває у Сполучених Штатах, оприлюднив онлайн одне з інтерв'ю батька, яке той дав у столиці країни Бразиліа.

Суд вирішив, що спілкування з пресою не входило до переліку обмежень щодо Болсонару, тому формально порушення запобіжних заходів не відбулося. В іншому випадку експрезидент міг опинитися у слідчому ізоляторі.

Справа Болсонару набула особливої уваги після того, як на підтримку політика висловився президент США Дональд Трамп - республіканець навіть прив'язав переслідування колишнього очільника країни до митних тарифів, які хоче запровадити проти Бразилії. 
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies