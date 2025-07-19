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Трамп подав до суду на Wall Street Journal через матеріал про Епштейна

Президент вимагає від медіа 10 мільярдів доларів.

Трамп подав до суду на Wall Street Journal через матеріал про Епштейна
Епштейн і Трамп у 1997 році
Фото: соцмережі

Президент США Дональд Трамп подав позов на 10 мільярдів доларів проти газети The Wall Street Journal у зв’язку з публікацією про його можливі зв’язки з Джеффрі Епштейном, пише Reuters.

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Серед відповідачів — власник медіаімперії Руперт Мердок, американська видавнича та фінансово-інформаційна компанія Dow Jones і міжнародна медіакорпорація News Corp, її генеральний директор, а також двоє журналістів WSJ.

«Ми щойно подали потужний позов проти всіх, хто брав участь у публікації брехливої, шкідливої, наклепницької, фейкової новини в нікчемному “газетному виданні” The Wall Street Journal», — написав Трамп у соцмережі Truth Social.

У позові Трампа стверджується, що матеріал «сфальсифікував факти» щодо його нібито привітання Епштейна з днем народження. Також президент заявляє, що розслідування мало «навмисний намір завдати шкоди» його репутації.

Представник Dow Jones натомість заявив, що компанія повністю впевнена «в точності й обґрунтованості наших матеріалів і будемо рішуче захищатися від будь-яких позовів».

Щоб виграти справу про наклеп, Трамп має довести, що журналісти діяли з «реальним злим умислом» — тобто свідомо публікували неправду або знехтували правдивістю матеріалу.

  • Ідеться про публікацію ймовірного листа Трампа до засудженого за сексуальну експлуатацію неповнолітніх фінансиста Джеффрі Епштейна. 
  • Видання оприлюднило матеріал про те, що у 2003 році помічниця Епштейна зібрала до його дня народження альбом із листами його “друзів”, у тому числі Трампа. 
  • WSJ назвало ймовірний лист Трампа до Епштейна “непристойним”. Текст листа обрамлених контуром оголеної жінки, який, схоже, був намальований від руки маркером.
  • У червні, коли Ілон Маск посварився із американським президентом, заявив, що Трамп нібито є у файлах Епштейна. Тому, на думку бізнесмена, це справжня причина, чому ці “файли Епштейна” не оприлюднили. 
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