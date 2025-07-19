Трамп подав до суду на Wall Street Journal через матеріал про Епштейна

Президент США Дональд Трамп подав позов на 10 мільярдів доларів проти газети The Wall Street Journal у зв’язку з публікацією про його можливі зв’язки з Джеффрі Епштейном, пише Reuters.
Серед відповідачів — власник медіаімперії Руперт Мердок, американська видавнича та фінансово-інформаційна компанія Dow Jones і міжнародна медіакорпорація News Corp, її генеральний директор, а також двоє журналістів WSJ.
«Ми щойно подали потужний позов проти всіх, хто брав участь у публікації брехливої, шкідливої, наклепницької, фейкової новини в нікчемному “газетному виданні” The Wall Street Journal», — написав Трамп у соцмережі Truth Social.
У позові Трампа стверджується, що матеріал «сфальсифікував факти» щодо його нібито привітання Епштейна з днем народження. Також президент заявляє, що розслідування мало «навмисний намір завдати шкоди» його репутації.
Представник Dow Jones натомість заявив, що компанія повністю впевнена «в точності й обґрунтованості наших матеріалів і будемо рішуче захищатися від будь-яких позовів».
Щоб виграти справу про наклеп, Трамп має довести, що журналісти діяли з «реальним злим умислом» — тобто свідомо публікували неправду або знехтували правдивістю матеріалу.
- Ідеться про публікацію ймовірного листа Трампа до засудженого за сексуальну експлуатацію неповнолітніх фінансиста Джеффрі Епштейна.
- Видання оприлюднило матеріал про те, що у 2003 році помічниця Епштейна зібрала до його дня народження альбом із листами його “друзів”, у тому числі Трампа.
- WSJ назвало ймовірний лист Трампа до Епштейна “непристойним”. Текст листа обрамлених контуром оголеної жінки, який, схоже, був намальований від руки маркером.
- У червні, коли Ілон Маск посварився із американським президентом, заявив, що Трамп нібито є у файлах Епштейна. Тому, на думку бізнесмена, це справжня причина, чому ці “файли Епштейна” не оприлюднили.