Трамп подав до суду на Wall Street Journal через матеріал про Епштейна

Епштейн і Трамп у 1997 році

Президент США Дональд Трамп подав позов на 10 мільярдів доларів проти газети The Wall Street Journal у зв’язку з публікацією про його можливі зв’язки з Джеффрі Епштейном, пише Reuters.

Серед відповідачів — власник медіаімперії Руперт Мердок, американська видавнича та фінансово-інформаційна компанія Dow Jones і міжнародна медіакорпорація News Corp, її генеральний директор, а також двоє журналістів WSJ.

«Ми щойно подали потужний позов проти всіх, хто брав участь у публікації брехливої, шкідливої, наклепницької, фейкової новини в нікчемному “газетному виданні” The Wall Street Journal», — написав Трамп у соцмережі Truth Social.

У позові Трампа стверджується, що матеріал «сфальсифікував факти» щодо його нібито привітання Епштейна з днем народження. Також президент заявляє, що розслідування мало «навмисний намір завдати шкоди» його репутації.

Представник Dow Jones натомість заявив, що компанія повністю впевнена «в точності й обґрунтованості наших матеріалів і будемо рішуче захищатися від будь-яких позовів».

Щоб виграти справу про наклеп, Трамп має довести, що журналісти діяли з «реальним злим умислом» — тобто свідомо публікували неправду або знехтували правдивістю матеріалу.