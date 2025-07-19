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Через російські удари по Україні уночі Польща піднімала бойову авіацію

У повітря підняли чергові пари винищувачів.

Через російські удари по Україні уночі Польща піднімала бойову авіацію
Фото: ОПУ

У ніч на 19 липня у Польщі знову піднімали у повітря винищувачі для захисту повітряного простору країни через ракетний обстріл РФ території України.

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Про це повідомили в Оперативному командуванні ЗС Польщі.

“У звʼязку з черговою атакою Російської Федерації, яка завдає ударів по об’єктах на території України, у польському повітряному просторі почала діяти польська та союзницька авіація", – ідеться в повідомленні.

Зокрема, були задіяні усі доступні сили та засоби, зокрема піднято у повітря чергові пари винищувачів, у повній готовності до негайного реагування перебували наземні системи ППО і радіолокаційної розвідки.

Відповідні дії мали на меті гарантувати безпеку на території, що межує з територією, яка перебуває під загрозою.

  • 19 липня уночі РФ завдала чергового масованого удару по території України. Під обстрілами опинилися Дніпропетровська область та Одеса.
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