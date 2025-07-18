Британія планує долучитися до плану Трампа зі спільної закупівлі озброєння для України

Міністр оборони Джон Гілі та його німецький колега Борис Пісторіус мають обговорити роль Лондона в цій ініціативі.

Велика Британія має намір приєднатися до програми закупівлі американської військової техніки для України, ініційованої президентом США Дональдом Трампом, пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі та його німецький колега Борис Пісторіус мають обговорити роль Лондона в цій ініціативі. Серед варіантів участі — спільна з Німеччиною закупівля систем ППО Patriot або ж окремі контракти з США на постачання іншого озброєння і боєприпасів для України.

Раніше цього тижня Дональд Трамп погодився на постачання Україні додаткових комплексів Patriot, іншого ППО та боєприпасів за умови, що витрати покриють союзники із НАТО. За словами канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, Берлін уже планує фінансувати закупівлю двох батарей Patriot. Вартість однієї такої системи оцінюється приблизно в $1 млрд, ракети до неї — близько $4 млн за одиницю.

«Велика Британія підтримує цю програму, і ми плануємо зробити повноцінний внесок», — заявив Джон Гілі у Палаті громад. За його словами, Британія й Німеччина вже домовилися співпрацювати в постачанні Україні критично важливих ракет для ППО.

21 липня під час засідання «Рамштайну», яку очолять Велика Британія та Німеччина за участі міністра оборони США Піта Гегсета й генсека НАТО Марка Рютте, планується визначити готовність країн Альянсу виділити кошти на закупівлю систем Patriot у США або передати Україні частину своїх запасів до нової хвилі російських повітряних атак на енергетичну інфраструктуру.