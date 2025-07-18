​Опитування: лише 16% італійців готові боронити країну зі зброєю в руках

Тільки 16% італійців призовного віку заявили про готовність взяти до рук зброю для захисту своєї держави.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження Центру досліджень соціальних інвестицій (CENSIS), проведеного в липні, пише Reuters.

Водночас 31% опитаних вважають, що Італію можуть втягнути у війну протягом найближчих п’яти років. Проте 39% молодих італійців (18–45 років) вважають себе пацифістами та відмовилися б від військової служби з міркувань совісті. Ще 19% заявили, що намагалися б ухилитися від призову, а 26% підтримали ідею найму іноземних військових.

Попри те, що Італія пообіцяла НАТО збільшити оборонні витрати, громадська підтримка таких кроків залишається низькою: лише 25% підтримують збільшення військового бюджету навіть ціною скорочення соціальних витрат. Тільки 11% виступають за те, щоб країна мала ядерну зброю.

У дослідженні зазначено, що хоча оборонні витрати Італії зросли на 46% за останні 10 років, вони залишаються порівняно низькими — $586 на душу населення. Для порівняння: у Греції — $686, а в США та Норвегії — понад $2000.

Половина опитаних італійців виступає за зміцнення НАТО як гарантії безпеки, тоді як 58% підтримують створення спільної європейської армії з єдиним командуванням та закупівлями.

За даними окремого опитування Європейської ради з міжнародних відносин, Італія посідає останнє місце серед 12 країн за рівнем підтримки збільшення оборонних витрат — лише 17% громадян підтримують цю ідею.