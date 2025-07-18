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Сирія заперечує передислокацію військ до Сувейди

Перемир'я, оголошене в середу, ненадовго поклало край дням сутичок між бійцями бедуїнів та друзів у південній провінції.

Сирія заперечує передислокацію військ до Сувейди
Бійці-бедуїни у місті Мазраа у Сувайді на півдні Сирії
Фото: EPA/UPG

Речник міністерства внутрішніх справ Сирії спростував інформацію про те, що урядові війська повертаються до провінції Сувейда, щоб придушити поновлення бойових дій між друзями та бедуїнськими племенами.

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Про це пише France24.

Інший речник міністерства раніше повідомив Reuters, що сили безпеки готуються до передислокації до Свейди для забезпечення крихкого припинення вогню.

Перемир'я, оголошене в середу, ненадовго поклало край дням сутичок між бійцями бедуїнів та друзів у південній провінції. Це спонукало сирійський уряд ввести війська, що ще більше розпалило насильство.

У зіткнення втрутився Ізраїль, який заявив, що не дозволить ісламістському уряду Сирії перекинути війська на південь, і завдав удару сирійським військам в Ес-Сувейді, де розташоване Міністерство оборони і президентський палац у Дамаску.

Сирійські війська відійшли від Ес-Сувейди після оголошення перемир'я, але у четвер увечері відновилися сутички між бедуїнськими бійцями та друзями ‒ частиною релігійної меншини, яка має послідовників також у Лівані та Ізраїлі.

За даними британської Сирійської обсерваторії з прав людини, яка спостерігає за ходом війни, щонайменше 594 особи загинули протягом кількох днів боїв за участю урядових військ та бедуїнських груп. Вона правозахисники стверджують, що як сирійські урядові сили, так і друзи-бійці здійснювали страту без належного судового розгляду.

Сьогодні голова Управління ООН з прав людини закликав тимчасову владу Сирії забезпечити відповідальність та правосуддя за вбивства та порушення прав у південному місті, заявивши, що отримав достовірні повідомлення про масові порушення прав.

Йдеться, зокрема, про страту без належного судового розгляду, викрадення та знищення приватного майна силами безпеки та особами, пов'язаними з тимчасовою владою Сирії.
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