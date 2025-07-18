Представник Трампа заявив, що угода з ХАМАС про заручників близька до укладення

Адам Белер вважає, що військові успіхи Ізраїлю проти Ірану створюють політичне вікно, яке може прокласти шлях до угоди про звільнення десятків заручників.

Угода про звільнення решти ізраїльських заручників, яких утримує ХАМАС, “ближча, ніж будь-коли”.

Про це спеціальний посланник президента США Дональда Трампа зі звільнення заручників у Смузі Гази Адам Белер заявив на Форумі безпеки в американському Аспені, пише Politico.

Белер заявив, що військові успіхи Ізраїлю проти Ірану створюють політичне вікно, яке може прокласти шлях до угоди про звільнення десятків заручників, яких досі утримує палестинське бойове угруповання.

Він впевнений, що це станеться.

Однак Белер також назвав ХАМАС “дуже впертим” і визначив деякі труднощі прямих переговорів з терористами. “Вони продовжують триматися. Ізраїль продовжує їх бити, але вони все ще думають, що мають важелі впливу”, ‒ сказав він.

Спеціальний посланник також сказав, що якщо угода зірветься, то це станеться саме через цю впертість.

Белер також висловив оптимізм щодо перспективи розширення Авраамських угод ‒ серії угод, за якими кілька арабських країн вперше офіційно визнали Ізраїль. Навіть попри війни Ізраїлю на Близькому Сході в останні роки, він сказав, що угоди залишаються чинними, додавши, що адміністрація зосереджена на їх розширенні.