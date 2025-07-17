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Німецька компанія випробовує в Україні новітні дрони HX-2 зі штучним інтелектом

Вже поставили на фронт майже дві тисячі дронів-камікадзе HF-1.

Німецька компанія випробовує в Україні новітні дрони HX-2 зі штучним інтелектом
дрони HX-2
Фото: Helsing

Німецька компанія Helsing вже передала Україні 1950 дронів-камікадзе HF-1, оснащених штучним інтелектом, і проводить тестування нової моделі HX-2. 

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Про це у Мюнхені повідомив керівник напрямку дронів компанії Саймон Брюн'єс, передає «Укрінформ».

Helsing має поставити окрім згаданої кількості ще 2050 таких БпЛА.

HF-1 створили у співпраці з українською компанією Terminal Autonomy. Ці дрони вже використовують на фронті й здатні утримувати ціль навіть за умов впливу засобів РЕБ. Та ж система ШІ використовується і в новому HX-2 — баражуючому боєприпасі з повністю німецьким виробництвом.

HX-2 важить 12 кг, має дальність до 120 км, швидкість — до 250 км/год. Завдяки візуальній навігації й функції повторного розпізнавання цілей, дрон здатен автономно утримувати об'єкт з точністю до 99,9%.

Брюн'єс пояснив, що попри технічну можливість самостійного виконання місії після втрати зв’язку, компанія не впроваджує цю функцію для України: «Ми хочемо, щоб система залишалася під контролем людини… Ми дотримуємося моральних принципів».

Станом на липень, у Німеччині вже відкрили завод із виробництва HX-2, де щомісяця випускають понад 450 дронів із потенціалом до 1000. Раніше компанія повідомила про намір передати Україні 6 тисяч HX-2.

Наразі HX-2 проходить внутрішнє випробування в бойових умовах у тісній співпраці з українськими військовими.

  • Торік у лютому тодішній міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін та CEO Helsing GmbH Гундберт Шерф підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва у сфері безпеки й оборони. Він передбачав, зокрема, використання штучного інтелекту німецького виробництва в українських дронах
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