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​США попередили Швейцарію про затримку Patriot через пріоритети на користь України

У 2022 році Швейцарія замовила п’ять систем ППО Patriot із поставками у 2027–2028 роках.

​США попередили Швейцарію про затримку Patriot через пріоритети на користь України
ЗРК Рatriot
Фото: Twitter / Мартін Єгер

Міністерство оборони США проінформувало швейцарський Департамент оборонної політики і безпеки  про зміни в пріоритетах постачання зенітно-ракетних комплексів Patriot, які спрямовані на підтримку України. 

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Про це повідомило оборонне відомство Швейцарії.

«Федеральний уряд був проінформований про те, що зміни в американських пріоритетах постачання також вплинуть на Швейцарію», – йдеться в офіційному повідомленні.

Рішення США пояснюється бажанням пришвидшити заміну озброєння для країн, які наразі передають нашій державі свої системи ППО. Зокрема, Німеччина нещодавно вирішила передати Україні ще два комплекси.

У 2022 році Швейцарія замовила п’ять систем ППО Patriot із поставками у 2027–2028 роках. Проте 16 липня Пентагон повідомив, що ці терміни переглянуть.

Швейцарська сторона поки не має чіткої інформації, на який час будуть затримки і чи торкнеться це постачання керованих ракет. За словами уряду, «наразі неможливо надати точні строки або підтвердити подальші наслідки для Швейцарії».

У 2024 році США вже попереджали про затримку постачання ракет PAC-3 MSE, щоб забезпечити потреби України.
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