Індія може забезпечити собі нафту з альтернативних джерел, якщо введуть вторинні санкції на імпорт з Росії, – міністр

Профільний індійський міністр каже, що країна раніше купувала нафту з 27 країн, а зараз вже з 40.

Міністр нафти Хардіп Сінгх Пурі висловив впевненість, що Індія задовольнить свої потреби в нафті з альтернативних джерел, якщо російські поставки постраждають від вторинних санкцій, передає Reuters.

Раніше цього тижня президент США Дональд Трамп попередив, що країни, які купують російський експорт, можуть зіткнутися зі вторинними санкціями, якщо Москва не зможе досягти мирної угоди з Україною протягом 50 днів.

Окремо Генеральний секретар НАТО Марк Рютте попередив у середу, що деякі країни, включаючи Індію, можуть дуже сильно постраждати від санкцій, якщо вони продовжуватимуть вести бізнес з Росією.

Індія повинна мати можливість вирішувати будь-які проблеми з російським імпортом, шукаючи постачання з інших країн, сказав Пурі. Він зазначив, що на ринок виходить багато нових постачальників, таких як Гайана, а також є чинні постачальники, такі як Бразилія та Канада.

Крім того, Індія розширює розвідувальну та виробничу діяльність.

“Я зовсім не хвилююся. Якщо щось трапиться, ми з цим розберемося”, – сказав Пурі на галузевому заході в Нью-Делі.“Індія диверсифікувала джерела постачання, і ми перейшли, я думаю, з приблизно 27 країн, у яких раніше купували, до приблизно 40 країн станом на зараз”, – сказав він.

Видання зазначає, що імпорт нафти до Індії з Росії дещо зріс у першій половині цього року, причому приватні нафтопереробні заводи Reliance Industries Ltd та Nayara Energy здійснили близько половини загальних закупівель у Москви.

Росія продовжує залишатися головним постачальником до Індії, на яку припадає близько 35% загальних поставок Індії, за нею йдуть Ірак, Саудівська Аравія та Об’єднані Арабські Емірати, як показують дані.

У разі, якщо російські поставки постраждають, то Indian Oil Corp (IOC.NS) повернеться до того ж шаблону поставок, який використовувався до війни в Україні, коли російські поставки до Індії були нижче 2%, заявив журналістам на заході голова компанії.