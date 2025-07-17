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Індія може забезпечити собі нафту з альтернативних джерел, якщо введуть вторинні санкції на імпорт з Росії, – міністр

Профільний індійський міністр каже, що країна раніше купувала нафту з 27 країн, а зараз вже з 40.

Індія може забезпечити собі нафту з альтернативних джерел, якщо введуть вторинні санкції на імпорт з Росії, – міністр
Хардіп Сінгх Пурі
Фото: EPA/UPG

Міністр нафти Хардіп Сінгх Пурі висловив впевненість, що Індія задовольнить свої потреби в нафті з альтернативних джерел, якщо російські поставки постраждають від вторинних санкцій, передає Reuters.

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Раніше цього тижня президент США Дональд Трамп попередив, що країни, які купують російський експорт, можуть зіткнутися зі вторинними санкціями, якщо Москва не зможе досягти мирної угоди з Україною протягом 50 днів.

Окремо Генеральний секретар НАТО Марк Рютте попередив у середу, що деякі країни, включаючи Індію, можуть дуже сильно постраждати від санкцій, якщо вони продовжуватимуть вести бізнес з Росією.

Індія повинна мати можливість вирішувати будь-які проблеми з російським імпортом, шукаючи постачання з інших країн, сказав Пурі. Він зазначив, що на ринок виходить багато нових постачальників, таких як Гайана, а також є чинні постачальники, такі як Бразилія та Канада.

Крім того, Індія розширює розвідувальну та виробничу діяльність.

Я зовсім не хвилююся. Якщо щось трапиться, ми з цим розберемося”, – сказав Пурі на галузевому заході в Нью-Делі.“Індія диверсифікувала джерела постачання, і ми перейшли, я думаю, з приблизно 27 країн, у яких раніше купували, до приблизно 40 країн станом на зараз”, – сказав він.

Видання зазначає, що імпорт нафти до Індії з Росії дещо зріс у першій половині цього року, причому приватні нафтопереробні заводи Reliance Industries Ltd та Nayara Energy здійснили близько половини загальних закупівель у Москви.

Росія продовжує залишатися головним постачальником до Індії, на яку припадає близько 35% загальних поставок Індії, за нею йдуть Ірак, Саудівська Аравія та Об’єднані Арабські Емірати, як показують дані.

У разі, якщо російські поставки постраждають, то Indian Oil Corp (IOC.NS) повернеться до того ж шаблону поставок, який використовувався до війни в Україні, коли російські поставки до Індії були нижче 2%, заявив журналістам на заході голова компанії.
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