Нова прем'єрка внесла до Ради кандидатів у міністри

Ці прізвища були відомі ще вчора. Загадкою залишається доля Мінкультури.

Нова прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко внесла кандидатів у міністри, повідомив нардеп Ярослав Железняк. Голосувати за них планують сьогодні.

Деякі міністерства об'єднали. Відповідно до опублікованого нардепом документу, Свириденко внесла подання про призначення:

Михайла Федорова – першим віцепрем’єр-міністром України – міністром цифрової трансформації (отримає підвищення до першого віцепрем'єра)

Олексія Кулеби – віцепрем’єр-міністром з відновлення України – міністром розвитку громад та територій (залишиться)

Тараса Качки – віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції (отримає підвищення – він був заступником Юлії Свириденко)

Матвія Бідного – міністром молоді та спорту (залишиться на посаді)

Германа Галущенка – міністром юстиції (змінить міністерство – він очолював енергетики)

Світлани Гринчук – міністром енергетики (була міністеркою захисту природних ресурсів)

Дениса Улютіна – міністром соціальної політики, сім’ї та єдності України (підвищиться – він був першим заступником міністра фінансів)

Наталії Калмикової – міністром ветеранів України (залишиться)

Ігоря Клименка – міністром внутрішніх справ (перепризначать)

Оксена Лісового – міністром освіти і науки (перепризначать)

Віктора Ляшка – міністром охорони здоров’я (перепризначать)

Сергія Марченка – міністром фінансів (перепризначать)

Олексій Соболєв – міністром економіки, довкілля та сільського господарства (підвищать, він був першим заступником міністра економіки).

Кандидатури міністра оборони і міністра закордонних справ вніс президент. Це Денис Шмигаль і Андрій Сибіга, і за них голосуватимуть окремо від цих урядовців.

Неясно, що буде з міністерством культури – кандидата на цю посаду в поданні Свириденко немає.

Усі ці прізвища були відомі ще вчора – їх офіційно опублікував глава фракції СН Давид Арахамія за результатами наради.



