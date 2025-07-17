Нова прем'єрка внесла до Ради кандидатів у міністри

Нова прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко внесла кандидатів у міністри, повідомив нардеп Ярослав Железняк. Голосувати за них планують сьогодні.
Деякі міністерства об'єднали. Відповідно до опублікованого нардепом документу, Свириденко внесла подання про призначення:
- Михайла Федорова – першим віцепрем’єр-міністром України – міністром цифрової трансформації (отримає підвищення до першого віцепрем'єра)
- Олексія Кулеби – віцепрем’єр-міністром з відновлення України – міністром розвитку громад та територій (залишиться)
- Тараса Качки – віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції (отримає підвищення – він був заступником Юлії Свириденко)
- Матвія Бідного – міністром молоді та спорту (залишиться на посаді)
- Германа Галущенка – міністром юстиції (змінить міністерство – він очолював енергетики)
- Світлани Гринчук – міністром енергетики (була міністеркою захисту природних ресурсів)
- Дениса Улютіна – міністром соціальної політики, сім’ї та єдності України (підвищиться – він був першим заступником міністра фінансів)
- Наталії Калмикової – міністром ветеранів України (залишиться)
- Ігоря Клименка – міністром внутрішніх справ (перепризначать)
- Оксена Лісового – міністром освіти і науки (перепризначать)
- Віктора Ляшка – міністром охорони здоров’я (перепризначать)
- Сергія Марченка – міністром фінансів (перепризначать)
- Олексій Соболєв – міністром економіки, довкілля та сільського господарства (підвищать, він був першим заступником міністра економіки).
Кандидатури міністра оборони і міністра закордонних справ вніс президент. Це Денис Шмигаль і Андрій Сибіга, і за них голосуватимуть окремо від цих урядовців.
Неясно, що буде з міністерством культури – кандидата на цю посаду в поданні Свириденко немає.
Усі ці прізвища були відомі ще вчора – їх офіційно опублікував глава фракції СН Давид Арахамія за результатами наради.