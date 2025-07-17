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Нова прем'єрка внесла до Ради кандидатів у міністри

Ці прізвища були відомі ще вчора. Загадкою залишається доля Мінкультури. 

Нова прем'єрка внесла до Ради кандидатів у міністри
Юлія Свириденко
Фото: facebook/Юлія Свириденко

Нова прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко внесла кандидатів у міністри, повідомив нардеп Ярослав Железняк. Голосувати за них планують сьогодні. 

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Деякі міністерства об'єднали. Відповідно до опублікованого нардепом документу, Свириденко внесла подання про призначення: 

  • Михайла Федорова – першим віцепрем’єр-міністром України – міністром цифрової трансформації (отримає підвищення до першого віцепрем'єра)
  • Олексія Кулеби – віцепрем’єр-міністром з відновлення України – міністром розвитку громад та територій (залишиться)
  • Тараса Качки – віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції (отримає підвищення – він був заступником Юлії Свириденко)
  • Матвія Бідного – міністром молоді та спорту (залишиться на посаді)
  • Германа Галущенка – міністром юстиції (змінить міністерство – він очолював енергетики)
  • Світлани Гринчук – міністром енергетики (була міністеркою захисту природних ресурсів)
  • Дениса Улютіна – міністром соціальної політики, сім’ї та єдності України (підвищиться – він був першим заступником міністра фінансів)
  • Наталії Калмикової – міністром ветеранів України (залишиться)
  • Ігоря Клименка – міністром внутрішніх справ (перепризначать)
  • Оксена Лісового – міністром освіти і науки (перепризначать)
  • Віктора Ляшка – міністром охорони здоров’я (перепризначать)
  • Сергія Марченка – міністром фінансів (перепризначать)
  • Олексій Соболєв – міністром економіки, довкілля та сільського господарства (підвищать, він був першим заступником міністра економіки).

Кандидатури міністра оборони і міністра закордонних справ вніс президент. Це Денис Шмигаль і Андрій Сибіга, і за них голосуватимуть окремо від цих урядовців.

Неясно, що буде з міністерством культури – кандидата на цю посаду в поданні Свириденко немає.

Усі ці прізвища були відомі ще вчора – їх офіційно опублікував глава фракції СН Давид Арахамія за результатами наради.
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