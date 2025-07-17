Попри членство в НАТО: Британія і Німеччина підпишуть договір про взаємний захист на випадок збройного нападу

Джерело у німецькому уряді каже, що такий крок є реакцією як на дедалі агресивнішу Росію, так і на зростаючу стурбованість європейських союзників щодо зобов'язань США перед НАТО за президента Трампа.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підпишуть у четвер у Лондоні новий англо-німецький договір, який включає зобов'язання допомагати одне одному у разі збройного нападу, передає Bloomberg.

За словами високопоставленого німецького чиновника, обіцянка взаємної оборони є реакцією як на дедалі агресивнішу Росію, так і на зростаючу стурбованість європейських союзників щодо зобов'язань США перед НАТО за президента Трампа.

Водночас, не йдеться про заміну принципу колективної оборони, що лежить в основі основоположного договору НАТО, відомого як стаття 5, додав чиновник, який попросив не називати його імені під час обговорення конфіденційних обговорень.