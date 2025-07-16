Серед іншого, прем’єр зазначив, що наразі золото-валютні запаси в Україні є рекордними – понад 45 млрд доларів.

Сьогодні, 16 липня, прем’єр-міністр Денис Шмигаль виголосив промову з трибуни Верховної Ради перед голосування за його відставку.

Про це стало відомо з онлайн-трансляцій нардепів.

“Передаємо країну з її збереженою фінансовою стабільністю, достатньою ресурсною базою, 100% виконанням всіх наших зобов'язань”, – сказав Шмигаль.

Він зазначив, що станом на ранок сьогоднішнього дня на казначейському рахунку знаходиться 340 млрд грн.

Станом на ранок сьогоднішнього дня золото-валютні запаси в Україні є рекордними – понад 45 млрд доларів.

“Станом на сьогодні ми не маємо заборгованості за соціальними платежами, ніколи їх не мали. Соціальні платежі, пенсії, субсидії виконувались завжди вчасно і навіть під час повномасштабного вторгнення перші місяці ми платили пенсії авансом. Наперед для того, щоб підтримати людей”, – сказав Шмигаль.

Прем’єр зауважив, що уряд має домовленості про залучення цього року від наших партнерів для покриття дефіциту бюджету 39 млрд доларів.

“Ми розуміємо, як формувати наступний фінансовий рік”, – сказав Шмигаль.

За його даними, станом на 15 липня, станом на вчора, місцевим бюджетом держава перерахувала понад 113 млрд грн.

Крім того, безпека і оборона станом на сьогодні профінансовані на 100%. Всі доходи державного бюджету від податків спрямовуються на обороноздатність.

Інфляція сьогодні в країні контрольована з тенденцією до зменшення 14,3% за червень місяць.

“Шановні колеги, шановний пане голово, шановні віцеспікери, шановні друзі. Наша команда прийшла в уряд з однією місією - служити Україні, служити народу України. Ми робили для цього все можливе, працювали постійно, системно, без вихідних і відпусток, зробити Україну сильнішою, успішнішою, європейською державою. Це було не лише управлінським, а наше особисте завдання”, – сказав прем’єр.