Рада підтримала в першому читанні законопроєкт "Про основні засади житлової політики"

Верховна Рада проголосувала у першому читанні за законопроєкт "Про основні засади житлової політики", який запускає реформу в житловій сфері. Його внесли до парламенту ще в січні.

Про це повідомила голова Комітету Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

Законопроєкт розроблений як базовий документ для модернізації всієї житлової політики. Він має замінити Житловий кодекс 1983 року, який давно втратив актуальність.

За його ухвалення Україна отримає 300 млн євро як виконання одного з індикаторів програми Ukraine Facility, відповідно до якої Україні надається 50 млрд євро від ЄС.

Йдеться про законопроєкт №12377. Це - базовий документ, який відкриває двері до масштабної житлової реформи. Її мета - вирішити проблему сотень тисяч людей, які чекають у чергах на житло від держави.

"Понад 600 тис. українців десятиліттями стоять у квартирних чергах і це дані тільки на 2015 рік. А війна ще суттєвіше поглибила цю проблему, оскільки в нас колосальна кількість ВПО, які також потребують поліпшення житлових умов", - пояснила Шуляк.

Крім того, очікується створення фонду соціального житла – національного та муніципального, якого зараз фактично не існує.

До запуску повноцінної реформи планується ухвалити ще два законопроєкти – про сам фонд соціального житла та про управління ним. Перший уже розробляється, дедлайн його ухвалення – четвертий квартал 2026 року.

У 2019 році президент Володимир Зеленський назвав житловий кодекс "трешем" і заявив, що він "має піти в історію". Однак, у вересні 2019 Рада відмовилася скасувати дію радянських законів, зокрема - і Житлового кодексу.