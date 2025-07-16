Журналісти виявили сотні випадків заниження вартості авто у деклараціях посадовців і народних обранців

NGL.Media опублікувало список посадовців, правоохоронців і нардепів, які вказали підозріло низьку вартість авто, якими вони володіють або користуються.

Журналісти NGL.Media знайшли сотні випадків декларування посадовцями, правоохоронцями, мерами й народними депутатами авто з явно заниженою вартістю.

Зокрема, народний депутат Максим Соколов ("Батьківщина"), який в жовтні 2022 придбав Toyota Highlander Hybrid цього ж року випуску приблизно у 200 разів дешевше від реальної вартості – за 10 000 гривень. Журналістам він сказав, що купив машину з "суттєвими пошкодженнями", але не уточнив, з якими.

Схожі аргументи навела і голова відділу земельних ресурсів Пристоличної сільської тергромади Вікторія Негода, яка у жовтні 2023 купила Hyundai Tucson 2022 за нібито 100 000 грн – при реальній вартості у 10 разів більше.

Є й ті, хто не придбав, а отримав права на користування машини.

"Під час дослідження реєстру декларацій NGL.media виявили більше тисячі декларантів, які просто не вказують вартість авто", – повідомили журналісти.

Мер Тернополя Сергій Надал вказав у декларації, що користується автомобілем свого тестя Audi Q7 2024 р.в. вартістю 750 тис. грн. Це – приблизно у 5 разів нижче реальної вартості. Окрім того, він не вказав, що насправді використовує спортивну версію Audi SQ7, яка ще дорожча. Нещодавно цю машину, яка теж належала тестю мера, продали за 4,7 млн гривень.

Екснардепка Ірина Кормишкіна, уже засуджена за недостовірне декларування, вказувала, що користується Mercedes-Maybach S580 2022 р.в., що належить її чоловіку Юрію Кормишкіну. Вартість цього автомобіля Кормишкіна оцінила у 350 тис. грн, хоча його офіційна вартість стартує від 12 млн грн.

Глава Злочівської райради Одеси Орест Кавецький вказав у декларації, що його дружина їздить на BMW X6 2022 р.в., що зареєстрована на її маму. Але вартість авто, згідно з вказаними даними, лише 1000 грн – приблизно у 20 разів дешевше реальної. У розмові з NGL.media Орест Кавецький заявив, що вказував вартість зі слів дружини.