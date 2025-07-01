Йшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
ФотоЙшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
Є ризик, що за понад мільйон дітей держава з 1 липня платитиме сімейним лікарям і педіатрам нуль – дані НСЗУ
Є ризик, що за понад мільйон дітей держава з 1 липня платитиме сімейним лікарям і педіатрам нуль – дані НСЗУ
12-денна війна: чому Іран продовжить розвивати свою ядерну програму
12-денна війна: чому Іран продовжить розвивати свою ядерну програму
Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Ексклюзив Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
Шукати вітра в горах. Що відбувається на полонині Руні
Шукати вітра в горах. Що відбувається на полонині Руні
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
​Війна за логістику на півдні
​Війна за логістику на півдні
ГоловнаСуспільствоПодії

На Хмельниччині посадовець прокуратури 5 років не декларував борг у 50 тисяч доларів

Правоохоронці з’ясували, що він умисно не задекларував борг, отриманий від підприємця ще до вступу на посаду.

На Хмельниччині посадовець прокуратури 5 років не декларував борг у 50 тисяч доларів
Фото: nazk.gov.ua

Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому заступнику начальника одного з відділів Хмельницької обласної прокуратури. Він умисно не задекларував борг у понад 50 тис. доларів США, отриманий від підприємця ще до вступу на посаду.

До початку служби в органах прокуратури чоловік обіймав керівну посаду в одному з правоохоронних органів Волноваського району Донецької області. Протягом трьох років він систематично позичав у підприємця готівку — від 2 до 20 тис. доларів США — під письмові розписки. Як підставу він зазначав нібито потребу в інвестиціях у нерухомість або купівлю автомобіля.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Загальна сума боргу сягнула 52 тис. доларів США. Однак колишній правоохоронець не мав наміру повертати кошти, постійно вигадував приводи для відтермінування виплат і користувався своїм службовим статусом для уникнення зобов’язань. Після переходу на роботу до прокуратури ситуація не змінилась — він продовжував ігнорувати борг.

Упродовж п’яти років посадовець умисно не зазначав це фінансове зобов’язання у щорічних деклараціях, хоча був зобов’язаний відображати його у відповідному розділі. За версією слідства, це було зроблено навмисно — з метою уникнення відповідальності та приховування боргу.

За результатами повної перевірки декларацій, проведеної НАЗК, виявлено недекларування майна на загальну суму майже 2 млн грн.

У березні 2025 року посадовець звільнився з органів прокуратури.

Йому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство в особливо великих розмірах), ч. 1 ст. 366-2 КК України (умисне неподання відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування). Фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Санкції передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies