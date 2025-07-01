Голова КМВА: в Києві досі немає жодного модульного укриття

Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко доручив Раді оборони Києва вирішити питання облаштування модульних укриттів у столиці.

Про це він повідомив у Telegram.

"Майже три з половиною роки великої війни і жодного модульного укриття в столиці. Мерія саме це поняття ставить на "стоп". Жодної гривні, жодного кроку назустріч киянам. Натомість - мільйони на скляні зупинкові комплекси. В Одесі, Харкові, Херсоні, Запоріжжі, Дніпрі, Миколаєві - можна. У Києві неможна? Їм заважають ДБНи (будівельні норми, ред.), - написав Ткаченко.

"Я виношу для розгляду на Раді оборони Києва питання облаштування модульних укриттів в столиці. І, відповідно, фінансування цього проєкту коштом громади", - додав голова КМВА.

Раніше Ткаченко говорив, що в Києві можуть встановити нові типи укриття за ініціативою голови КМВА, але потрібно погодження Ради оборони міста. Також кошти на побудову мають виділити депутати. Або за це може сплатити бізнес.

Про те, які укриття безпечні, а які не дуже, а також про можливі системні стратегії в цій сфері, читайте в інтерв'ю LB.ua з інженером-конструктором Дмитром Макагоном, який має великий досвід у створенні будівель різного профілю - "Де наші укриття?! Чи безпечні мамади, від чого рятує паркінг і що для Києва може зробити мер просто зараз".

Конфлікт між КМВА і КМДА триває з початку року. 29 січня мер міста і голова КМДА Віталій Кличко звинуватив начальника КМВА Ткаченка в спробі узурпації міської влади та затягуванні підписання рішень. Він сказав, що "КМВА не розглядає важливі документи", зокрема, щодо відновлення будинків, компенсації власникам пошкоджених осель і відновлення інфраструктури.

У відповідь на це Ткаченко теж записав відеозвернення – на тлі пошкодженого російським ударом в 2022 історичного будинку на Жилянській. Ткаченко сказав, що за весь цей час місто так і не вирішило, що робити з цією будівлею, і додав, що такий будинок не один. Голова КМВА запевнив, що його адміністрація зробить для киян те, що не зробила КМДА.

30 січня КМДА оприлюднила список претензій до КМВА. Зокрема, затягування усних і письмових рішень.