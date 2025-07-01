Голова КМВА: в Києві досі немає жодного модульного укриття

Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко доручив Раді оборони Києва вирішити питання облаштування модульних укриттів у столиці.
Про це він повідомив у Telegram.
"Майже три з половиною роки великої війни і жодного модульного укриття в столиці. Мерія саме це поняття ставить на "стоп". Жодної гривні, жодного кроку назустріч киянам. Натомість - мільйони на скляні зупинкові комплекси. В Одесі, Харкові, Херсоні, Запоріжжі, Дніпрі, Миколаєві - можна. У Києві неможна? Їм заважають ДБНи (будівельні норми, ред.), - написав Ткаченко.
"Я виношу для розгляду на Раді оборони Києва питання облаштування модульних укриттів в столиці. І, відповідно, фінансування цього проєкту коштом громади", - додав голова КМВА.
Раніше Ткаченко говорив, що в Києві можуть встановити нові типи укриття за ініціативою голови КМВА, але потрібно погодження Ради оборони міста. Також кошти на побудову мають виділити депутати. Або за це може сплатити бізнес.
- Про те, які укриття безпечні, а які не дуже, а також про можливі системні стратегії в цій сфері, читайте в інтерв'ю LB.ua з інженером-конструктором Дмитром Макагоном, який має великий досвід у створенні будівель різного профілю - "Де наші укриття?! Чи безпечні мамади, від чого рятує паркінг і що для Києва може зробити мер просто зараз".
Конфлікт між КМВА і КМДА триває з початку року. 29 січня мер міста і голова КМДА Віталій Кличко звинуватив начальника КМВА Ткаченка в спробі узурпації міської влади та затягуванні підписання рішень. Він сказав, що "КМВА не розглядає важливі документи", зокрема, щодо відновлення будинків, компенсації власникам пошкоджених осель і відновлення інфраструктури.
У відповідь на це Ткаченко теж записав відеозвернення – на тлі пошкодженого російським ударом в 2022 історичного будинку на Жилянській. Ткаченко сказав, що за весь цей час місто так і не вирішило, що робити з цією будівлею, і додав, що такий будинок не один. Голова КМВА запевнив, що його адміністрація зробить для киян те, що не зробила КМДА.
30 січня КМДА оприлюднила список претензій до КМВА. Зокрема, затягування усних і письмових рішень.