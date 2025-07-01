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​На Харківщині судитимуть посадовців, які привласнили 20 млн гривень, виділених на ремонт доріг

Обвинувальний акт скеровано до суду.

​На Харківщині судитимуть посадовців, які привласнили 20 млн гривень, виділених на ремонт доріг
Фото: ДБР

Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо посадовців однієї з територіальних громад Харківщини, які заволоділи коштами, виділеними на ремонт доріг. Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

У 2023 році заступник голови громади уклав 12 договорів на ремонт місцевих доріг із двома заздалегідь визначеними компаніями. До незаконної діяльності він залучив мобілізованого фахівця, який формально здійснював технічний нагляд, хоча фактично перебував на військовій службі. 

До оборудки також були залучені директор приватного підприємства, два виконроби та уповноважена особа із закупівель громади.

"Фігуранти завищували обсяги робіт, маніпулювали з якістю матеріалів та підписували документацію без належної перевірки виконання робіт. Через це громада втратила майже 20 млн грн", - наголосили в ДБР.

Фото: ДБР

Шестеро учасників схеми обвинувачуються залежно від ролі у таких злочинах: створення та участь у злочинній організації (ч. 2, 3 ст. 255 КК України);заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем (ч. 4 ст. 28, ч.5 ст. 191 КК України);службове підроблення (ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України). Санкції передбачають до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Для забезпечення відшкодування збитків арештовано автомобілі, нерухомість та грошові активи на понад 10 млн грн. Вони передані в управління АРМА. 

Раніше також повідомлялося, що колишнього заступника мера Харкова та його спільників підозрюють у привласненні 5,4 млн грн бюджетних грошей, які мали піти на будівництво фортифкацій. 
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