Джерела: за атакою по виробнику ЗРК і дронів в Іжевську стоїть СБУ. Дальність удару склала 1300 км

Вранці 1 липня дрони Служби безпеки атакували завод “Купол” в російському Іжевську, де виробляють ЗРК “Тор” та “Оса” і дрони “Гарпія” для окупаційної армії. Відстань до цієї цілі склала понад 1300 кілометрів.

Про причетність СБУ до удару по потужностях і складських приміщеннях Іжевського електромеханічного заводу “Купол”, що розташований у республіці Удмуртія, повідомили джерела редакції. Завод перебуває під міжнародними санкціями як об'єкт російського військово-промислового комплексу.

Зафіксовано щонайменше два влучання дронів СБУ по корпусах заводу, після чого спалахнула пожежа.

“СБУ з хірургічною точністю продовжує завдавати ударів по підприємствах ВПК рф, які працюють на війну проти України. Кожна така спецоперація знижує наступальний потенціал ворога, порушує ланцюги військового виробництва та демонструє: навіть у глибокому тилу росії немає безпечних зон для її військової інфраструктури”, – зазначило джерело.



