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СБУ повідомила про заочну підозру рашисту, який командував атаками «Кинджалів» по енергооб’єктах України

Слідство встановило, що фігурант віддавав накази підлеглим на здійснення авіаударів по українських енергетичних об’єктах.

СБУ повідомила про заочну підозру рашисту, який командував атаками «Кинджалів» по енергооб’єктах України
Фото: СБУ

Служба безпеки задокументувала воєнні злочини ще одного представника командування збройних сил РФ, який причетний до знищення цивільної інфраструктури України.

Йдеться про російського полковника Олексія Ямакіді – колишнього командира 44-го окремого авіаційного полку особливого призначення дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил країни-агресора.

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За даними слідства, у період з жовтня 2022 року до березня 2023 року фігурант віддавав накази підлеглим на здійснення авіаударів по енергетичних об’єктах України.

Для здійснення атак рашисти використовували гіперзвукові аеробалістичні ракетні комплекси 9-С-7760 «Кинджал».

Крім цього, ворог регулярно застосовував далекобійне озброєння для масованих ударів по житловій забудові українських міст та селищ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Ямакіді про заочну підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності.
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