На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 3 людини отримали поранення

Загалом за добу росіяни 23 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 257 людей, у тому числі 41 дитину.

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 3 людини отримали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“За 30 червня росіяни поранили 3 жителів Донеччини”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 1 липня.

Покровський район. У Покровську поранено людину, пошкоджено багатоповерхівку і авто; у Гришиному пошкоджено будинок. У Грузькому Шахівської громади пошкоджено адмінбудівлю; у Володимирівці — 2 будинки, ще 1 — у Заповідному. У Білицькому пошкоджено інфраструктурний об'єкт.

Краматорський район. У Зарічному Лиманської громади пошкоджено 4 будинки. У Шавровому Олександрівської громади пошкоджено будинок і ферму. У Петрівці Дружківської громади пошкоджено будинок. У Костянтинівці пошкоджено 16 приватних будинків.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 3 будинки; у Дронівці поранено людину, пошкоджено 2 будинки.