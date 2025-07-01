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Вночі росіяни дронами поцілили по фермах на Дніпропетровщині

Люди не постраждали. 

Вночі росіяни дронами поцілили по фермах на Дніпропетровщині
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини, ілюстративне фото
Фото: Сергій Лисак

У ніч на 1 липня російські війська дронами атакували Дніпропетровську область. Влучили по фермах і знищили майно, але люди цілі.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

"Вночі російська армія вдарила безпілотниками по Синельниківщині. Поцілила по фермерських господарствах у Покровській і Великомихайлівській громадах", – написав він у телеграмі. 

Обидва зайнялися. Пошкоджені та знищені авто, сільгосптехніка. Люди не постраждали.

Продовжувалися удари FPV-дронами та артилерією по Нікопольщині. Агресор атакував райцентр, Мирівську та Червоногригорівську громади.

Понівечена будівля, що не експлуатувалася. Минулося без загиблих і поранених.
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