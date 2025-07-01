Через атаки ворога у Запорізькій області поранений чоловік

56-річний чоловік поранений внаслідок ворожої атаки на Пологівський район Запорізької області.
Про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.
Загалом упродовж доби окупанти завдали 403 удари по 13 населених пунктах.
Війська РФ здійснили 4 авіаційних обстріли Гуляйполя, Новоандріївки та Верхньої Терси.
271 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакував Запоріжжя, Новоолександрівку, Малокатеринівку, Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.
6 обстрілів із РСЗВ накрили Камʼянське та Гуляйполе.
122 артилерійських удари завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Преображенки.
Надійшло 23 повідомлення про руйнування квартир, приватних будинків, автівок та підприємств.
- Сьогодні вночі ворог завдав чотирьох ударів по Запоріжжю і Запорізькому району. Пошкодження зазнало підприємство, де спалахнула пожежа. Також є руйнування приватних будинків.