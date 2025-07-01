Через атаки ворога у Запорізькій області поранений чоловік

Надійшло 23 повідомлення про руйнування квартир, приватних будинків, автівок та підприємств.

122 артилерійських удари завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Преображенки.

Про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

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