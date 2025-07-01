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Посланець Трампа визнав, що Росія затягує мирні переговори

А Кремль звинуватив у "орвеллівських наративах".

Посланець Трампа визнав, що Росія затягує мирні переговори
Кіт Келлог
Фото: EPA/UPG

Спеціальний посланець президента США з питань України та Росії Кіт Келлог відреагував на звинувачення з боку Кремля у тому, що процес урегулювання війни затягують американська та українська сторони.

Як написав посадовець у мережі X, останні висловлювання путінського прессекретаря Пєскова є "орвеллівськими". Келлог вважає абсолютно необґрунтованими заяви про те, що мирні переговори гальмують через Україну та США.

Посланець нагадав, що президент Дональд Трамп "послідовно й непохитно закликає до прогресу у завершенні війни". Келлог озвучив позицію США: негайне припинення вогню та перехід до тристоронніх перемовин.

"Росія не може продовжувати тягнути час, бомблячи цивільні об'єкти в Україні", - підсумував генерал.
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