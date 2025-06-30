Пошкоджені інфраструктурні об'єкти та жертви серед цивільних: росіяни продовжують терор Херсонщини

Російські військові продовжують терор мирного населення Херсонщини. Упродовж дня окупанти атакували дронами Херсон та Комишани. Є загиблі і поранені.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Упродовж 30 червня російська армія атакувала населені пункти Херсонської області із застосуванням артилерії та БпЛА.

Унаслідок обстрілів на Херсонщини одна людина загинула та ще дві дістали поранень.

Уранці, через артобстріл Комишан, травми, несумісні з життям отримав 47-річний чоловік. Вдень окупанти скинули вибухівку з БпЛА у Херсоні. Поранень різного ступеню дістали двоє цивільних, які перебували на вулиці.

Також пошкоджено інфраструктурні об'єкти, адміністративна та приватні житлові будівлі, автотранспорт.