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Російські окупанти упродовж дня атакували чотири райони Дніпропетровщини, — ОВА

Ворог застосував КАБи, дрони та бив з артилерії.

Російські окупанти упродовж дня атакували чотири райони Дніпропетровщини, — ОВА
обстріли Дніпропетровщини
Фото: Сергій Лисак

Упродовж дня російська армія знову атакувала Дніпропетровщину дронами та била з артилерії. Унаслідок обстрілів у чотирьох районах зафіксовані пошкодження.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Кривому Розі пожежі, що виникли внаслідок атаки БпЛА, загасили. Частково зруйнована адмінбудівля. Понівечені навчальний заклад, 2 приватні будинки, 5 авто", — каже Лисак. 

У Криничанській громаді Кам’янського району через російські обстріли побиті 2 приватні оселі, авто. Зачепило лінію електропередач. 

Протягом дня ворог атакував Нікопольщину безпілотниками та артилерією. Бив по Нікополю, Покровській, Мирівській, Марганецькій громадах. 

Пошкоджені інфраструктура, багатоповерхівка, 4 приватні будинки, 2 господарські споруди, 3 гаражі. А ще – лінії електропередач. 

По Новопавлівській громаді Синельниківського району російська армія вдарила КАБами. Наслідки уточнюються.
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