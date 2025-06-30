Російські окупанти упродовж дня атакували чотири райони Дніпропетровщини, — ОВА

Упродовж дня російська армія знову атакувала Дніпропетровщину дронами та била з артилерії. Унаслідок обстрілів у чотирьох районах зафіксовані пошкодження.
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"У Кривому Розі пожежі, що виникли внаслідок атаки БпЛА, загасили. Частково зруйнована адмінбудівля. Понівечені навчальний заклад, 2 приватні будинки, 5 авто", — каже Лисак.
У Криничанській громаді Кам’янського району через російські обстріли побиті 2 приватні оселі, авто. Зачепило лінію електропередач.
Протягом дня ворог атакував Нікопольщину безпілотниками та артилерією. Бив по Нікополю, Покровській, Мирівській, Марганецькій громадах.
Пошкоджені інфраструктура, багатоповерхівка, 4 приватні будинки, 2 господарські споруди, 3 гаражі. А ще – лінії електропередач.
По Новопавлівській громаді Синельниківського району російська армія вдарила КАБами. Наслідки уточнюються.
- На Дніпропетровщині не фіксується прориву російських військ, наразі поблизу адміністративної межі тривають складні бої.