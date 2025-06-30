Зеленський провів нараду щодо ситуації на Покровському напрямку: ворог сконцентрував значне угруповання

Президент Володимир Зеленський провів нараду з військовими та міністром оборони щодо ключових питань: ситуацію на важких напрямках фронту та виробництва безпілотників.

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

"Фронт, і передусім Покровський напрямок. Там сконцентроване значне російське угруповання військ, багато штурмів. Я дякую всім нашим підрозділам, кожному воїну за стійкість. Сумщина – цей напрямок обговорили сьогодні окремо. Тиждень тому визначили для наших військ спеціальні завдання, конкретні рубежі. Станом на сьогодні визначені завдання повністю реалізовані. Це важливо", — каже Президент.

Зеленський підкреслює, задум окупантів щодо наступу на Сумщині не реалізовується, "і це результат кожного українського підрозділу, який діє на напрямку. Також продовжуємо активні дії в межах Курської операції. Вже протягом майже 10 місяців мета операції забезпечується".

Також глава держави детально обговорив фінансування, виконання контрактів, виробництво та постачання українських дронів. "Дипстрайки, дрони-перехоплювачі та всі види дронів для передової. Темп виробництва нарощуємо. Найближчим часом говоритиму з керівниками Євросоюзу щодо додаткового фінансування для виробництва дронів і спільних виробництв. Українське лідерство в технологіях війни має бути й надалі забезпечене".