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Зеленський провів нараду щодо ситуації на Покровському напрямку: ворог сконцентрував значне угруповання

Також Президент обговорив фінансування та виробництво українських дронів.

Зеленський провів нараду щодо ситуації на Покровському напрямку: ворог сконцентрував значне угруповання
Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський провів нараду з військовими та міністром оборони щодо ключових питань: ситуацію на важких напрямках фронту та виробництва безпілотників.

Про це глава держави повідомив у соцмережах. 

"Фронт, і передусім Покровський напрямок. Там сконцентроване значне російське угруповання військ, багато штурмів. Я дякую всім нашим підрозділам, кожному воїну за стійкість. Сумщина – цей напрямок обговорили сьогодні окремо. Тиждень тому визначили для наших військ спеціальні завдання, конкретні рубежі. Станом на сьогодні визначені завдання повністю реалізовані. Це важливо", — каже Президент. 

Зеленський підкреслює, задум окупантів щодо наступу на Сумщині не реалізовується, "і це результат кожного українського підрозділу, який діє на напрямку. Також продовжуємо активні дії в межах Курської операції. Вже протягом майже 10 місяців мета операції забезпечується". 

Також глава держави детально обговорив фінансування, виконання контрактів, виробництво та постачання українських дронів. "Дипстрайки, дрони-перехоплювачі та всі види дронів для передової. Темп виробництва нарощуємо. Найближчим часом говоритиму з керівниками Євросоюзу щодо додаткового фінансування для виробництва дронів і спільних виробництв. Українське лідерство в технологіях війни має бути й надалі забезпечене".

  • За даними Генштабу ЗСУ, Сили оборони просунулися в районі Олексіївки і відтіснили ворога далі від Сум. Також в результаті успішних дій українських воїнів звільнено населений пункт Андріївка. 
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