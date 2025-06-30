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Україна презентувала проєкти ОПК для фінансування в межах ініціативи SAFE

Наша держава презентувала ініціативи щодо виробництва дронів, боєприпасів та ракет, які можуть бути профінансовані в межах ініціативи.

Україна презентувала проєкти ОПК для фінансування в межах ініціативи SAFE
Перший заступник міністра оборони України Сергій Боєв
Фото: Міноборони

Україна представила проєкти свого ОПК для фінансування в межах ініціативи SAFE (Security Action for Europe). Зокрема йдеться ініціативи щодо виробництва дронів, боєприпасів та ракет, які можуть бути профінансовані в межах ініціативи.

Як повідомили в Міноборони, презентував проєкти перший заступник міністра оборони України Сергій Боєв під час засідання Оперативної групи оборонної готовності (Defence Readiness Task Force) на рівні директорів з оборонної політики ЄС. Засідання відбулося в Брюсселі. 

Представники країн-членів ЄС та представники ЄС презентували свої оборонні програми або сфери зацікавлення для спільної закупівлі, зокрема за рахунок кредиту в межах ініціативи Європейського Союзу SAFE.

Сергій Боєв представив ініціативи щодо виробництва дронів, боєприпасів та ракет, які можуть бути профінансовані в межах ініціативи. Вони розраховані на забезпечення України необхідним озброєнням на полі бою та підвищення європейської обороноздатності. Їх метою також є забезпечення українського ОПК довгостроковими контрактами, розрахованими до 2030 року.

Як зазначив Боєв, Україна має високоякісну зброю, перевірену в бою, але залишається потреба в сучасному європейському озброєнні, зокрема в системах ППО, ракетах та боєприпасах, артилерії та бронетехніці. 

"Ми готові до взаємовигідної співпраці на шляху до інтеграції українського ОПК в європейську екосистему", – сказав він. 

Країни-члени ЄС презентували також своє бачення розвитку ініціативи SAFE та проєкти в сфері БПЛА, наземного озброєння та авіації. Партнери зацікавилися розвитком спільних ініціатив з Україною в сфері БПЛА та ракетного озброєння.

Що таке SAFE

  • SAFE – це новий фінансовий інструмент ЄС, який підтримуватиме ті держави-члени, які бажають інвестувати у виробництво оборонної промисловості через спільні закупівлі, зосереджуючись на пріоритетних можливостях.
  • У травні цього року країни Європейського союзу досягли згоди про створення оборонного фонду Security Action for Europe (SAFE) на 150 мільярдів євро.
  • Ініціативу запропонувала Європейська комісія в березні 2025 року. Це дозволить виділити до 800 мільярдів євро додаткових витрат на оборону впродовж найближчих років. За цим планом, 150 мільярдів євро пропонується залучити як кредити, в тому числі на закупівлю озброєння (артилерію, ракети, боєприпаси, безпілотники та системи захисту від дронів).
  • Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна отримає можливість брати участь у проєктах, пов'язаних із цією програмою запозичень.
  • Однак 150 мільярдів євро не зможуть отримати виробники зброї у США, Великій Британії та Туреччині - на ці країни діятиме заборона щодо укладання контрактів. 
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