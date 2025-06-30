Україна презентувала проєкти ОПК для фінансування в межах ініціативи SAFE

Наша держава презентувала ініціативи щодо виробництва дронів, боєприпасів та ракет, які можуть бути профінансовані в межах ініціативи.

Україна представила проєкти свого ОПК для фінансування в межах ініціативи SAFE (Security Action for Europe). Зокрема йдеться ініціативи щодо виробництва дронів, боєприпасів та ракет, які можуть бути профінансовані в межах ініціативи.

Як повідомили в Міноборони, презентував проєкти перший заступник міністра оборони України Сергій Боєв під час засідання Оперативної групи оборонної готовності (Defence Readiness Task Force) на рівні директорів з оборонної політики ЄС. Засідання відбулося в Брюсселі.

Представники країн-членів ЄС та представники ЄС презентували свої оборонні програми або сфери зацікавлення для спільної закупівлі, зокрема за рахунок кредиту в межах ініціативи Європейського Союзу SAFE.

Сергій Боєв представив ініціативи щодо виробництва дронів, боєприпасів та ракет, які можуть бути профінансовані в межах ініціативи. Вони розраховані на забезпечення України необхідним озброєнням на полі бою та підвищення європейської обороноздатності. Їх метою також є забезпечення українського ОПК довгостроковими контрактами, розрахованими до 2030 року.

Як зазначив Боєв, Україна має високоякісну зброю, перевірену в бою, але залишається потреба в сучасному європейському озброєнні, зокрема в системах ППО, ракетах та боєприпасах, артилерії та бронетехніці.

"Ми готові до взаємовигідної співпраці на шляху до інтеграції українського ОПК в європейську екосистему", – сказав він.

Країни-члени ЄС презентували також своє бачення розвитку ініціативи SAFE та проєкти в сфері БПЛА, наземного озброєння та авіації. Партнери зацікавилися розвитком спільних ініціатив з Україною в сфері БПЛА та ракетного озброєння.

Що таке SAFE