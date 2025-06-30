Європейські порти “переповнені” через тарифи Трампа

Баржі та контейнеровози стикаються з надзвичайно довгим очікуванням у великих транспортних вузлах, і проблеми, як очікується, триватимуть кілька місяців.

Нестабільна тарифна політика президента США Дональда Трампа в поєднанні з низьким рівнем води в річках спричиняє найбільші перевантаження ланцюгів поставок у Європі з часів пандемії коронавірусу.

Про це пише Financial Times з посиланням на судноплавні та логістичні компанії.

Баржі змушені чекати днями, щоб забрати товари, а контейнеровози стикаються з тривалим очікуванням, і очікується, що проблеми ‒ найгірші в портах Роттердама, Антверпена та Гамбурга ‒ триватимуть щонайменше кілька місяців.

“Усі великі хаби переповнені”, – сказав керуючий директор WEC Lines, судноплавної компанії з Нідерландів Цезар Луйкенаар. За словами Луйкенаара, низка важливих портів у всій Європі працювала на максимальній потужності.Альберт ван Оммен, головний виконавчий директор логістичної компанії Euro-Rijn Group з Нідерландів, сказав, що, на його думку, перевантаження є найгіршими з часів пандемії, коли потоки суден перевантажували порти, які мали проблеми з персоналом.

“Ці проблеми – це черговий удар по світовій логістичній системі, яка донедавна дозволяла багатьом компаніям підтримувати мінімальні запаси, будучи впевненими в тому, що регулярні судноплавні служби регулярно поповнюватимуть запаси за фіксованим графіком”, ‒ пише FT.

Німецька логістична компанія, Contargo, попередила клієнтів, що баржі чекають в середньому 66 годин на завантаження контейнерів в Антверпені та 77 годин у Роттердамі. Баржам зазвичай пропонуються фіксовані часові інтервали для завантаження на контейнерних терміналах, щоб забезпечити швидке та ефективне вивезення контейнерів.

Каспер Еллербек, старший керівник німецької компанії DHL, заявив, що затримки ще не змусили жодного з його клієнтів зупинити виробництво через нестачу компонентів, але такі ризики є.

Ван Оммен сказав, що в Антверпені, другому за завантаженістю контейнерному порту Європи, судна розвантажуються з відставанням від трьох до п'яти днів. “Коли ми забираємо контейнери баржами, вони не можуть завантажитися вчасно, тому що морські судна не прибувають вчасно”, ‒ сказав Ван Оммен.