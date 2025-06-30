Ізраїль наказав палестинцям евакуюватися з півночі Cмуги Гази

Людям у районах міста Газа та Джабалії наказали рухатися на південь до прибережної зони Аль-Мавасі.

Ізраїль наказав палестинцям евакуюватися з північних районів Cмуги Гази напередодні посилення військових дій.

Про це пише BBC, зазначаючи, що президент США Дональд Трамп наполягає на угоді про припинення вогню.

Людям у районах міста Газа та Джабалії наказали рухатися на південь до прибережної зони Аль-Мавасі, оскільки ізраїльські військові операції “посилюються та розширюються на захід”.

За даними міністерства охорони здоров'я, яким керує ХАМАС, щонайменше 86 людей унаслідок ізраїльських атак за добу до полудня в неділю.

Серед загиблих внаслідок удару по так званій “безпечній зоні” Аль-Мавасі було троє дітей.

Трамп повторив заклики “укласти угоду в Газі” та “повернути заручників”.

У суботу Трамп написав на соцплатформі Truth Social, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу “зараз” веде переговори щодо угоди з ХАМАСом.

Тим часом речник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Авіхай Адраї заявив у неділю, що ізраїльські військові діють на півночі Гази “для ліквідації терористів та терористичної інфраструктури”.

Медики та мешканці повідомили Reuters, що військові бомбардування в Газі посилилися вранці в неділю, зруйнувавши кілька будинків.