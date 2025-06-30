Ізраїль наказав палестинцям евакуюватися з півночі Cмуги Гази

Ізраїль наказав палестинцям евакуюватися з північних районів Cмуги Гази напередодні посилення військових дій.
Про це пише BBC, зазначаючи, що президент США Дональд Трамп наполягає на угоді про припинення вогню.
Людям у районах міста Газа та Джабалії наказали рухатися на південь до прибережної зони Аль-Мавасі, оскільки ізраїльські військові операції “посилюються та розширюються на захід”.
За даними міністерства охорони здоров'я, яким керує ХАМАС, щонайменше 86 людей унаслідок ізраїльських атак за добу до полудня в неділю.
Серед загиблих внаслідок удару по так званій “безпечній зоні” Аль-Мавасі було троє дітей.
Трамп повторив заклики “укласти угоду в Газі” та “повернути заручників”.
У суботу Трамп написав на соцплатформі Truth Social, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу “зараз” веде переговори щодо угоди з ХАМАСом.
Тим часом речник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Авіхай Адраї заявив у неділю, що ізраїльські військові діють на півночі Гази “для ліквідації терористів та терористичної інфраструктури”.
Медики та мешканці повідомили Reuters, що військові бомбардування в Газі посилилися вранці в неділю, зруйнувавши кілька будинків.
- Смуга Гази заявила про 23 загиблих унаслідок учорашньої ізраїльської атаки. Речник агентства цивільної оборони Махмуд Бассал сказав, що серед загиблих було принаймні троє дітей. Ці удари припали на п'ять локацій довкола Гази, а ще одна людина померла внаслідок обстрілу місцевості біля центру доставки допомог було принаймні троє дітей. Ці удари припали на п'ять локацій довкола Гази, а ще одна людина померла внаслідок обстрілу місцевості біля центру доставки допомоги.