Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
Йшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
ФотоЙшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
Є ризик, що за понад мільйон дітей держава з 1 липня платитиме сімейним лікарям і педіатрам нуль – дані НСЗУ
Є ризик, що за понад мільйон дітей держава з 1 липня платитиме сімейним лікарям і педіатрам нуль – дані НСЗУ
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
Шукати вітра в горах. Що відбувається на полонині Руні
Шукати вітра в горах. Що відбувається на полонині Руні
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
У Франції на фестивалі вуличної музики шприцами поранили 145 осіб. Затримали 12 осіб
У Франції на фестивалі вуличної музики шприцами поранили 145 осіб. Затримали 12 осіб
12-денна війна: чому Іран продовжить розвивати свою ядерну програму
12-денна війна: чому Іран продовжить розвивати свою ядерну програму
ГоловнаСвіт

Ізраїль наказав палестинцям евакуюватися з півночі Cмуги Гази

Людям у районах міста Газа та Джабалії наказали рухатися на південь до прибережної зони Аль-Мавасі.

Ізраїль наказав палестинцям евакуюватися з півночі Cмуги Гази
Фото: Anadolu

Ізраїль наказав палестинцям евакуюватися з північних районів Cмуги Гази напередодні посилення військових дій.

Про це пише BBC, зазначаючи, що президент США Дональд Трамп наполягає на угоді про припинення вогню.

Людям у районах міста Газа та Джабалії наказали рухатися на південь до прибережної зони Аль-Мавасі, оскільки ізраїльські військові операції “посилюються та розширюються на захід”.

За даними міністерства охорони здоров'я, яким керує ХАМАС, щонайменше 86 людей унаслідок ізраїльських атак за добу до полудня в неділю.

Серед загиблих внаслідок удару по так званій “безпечній зоні” Аль-Мавасі було троє дітей.

Трамп повторив заклики “укласти угоду в Газі” та “повернути заручників”.

У суботу Трамп написав на соцплатформі Truth Social, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу “зараз” веде переговори щодо угоди з ХАМАСом.

Тим часом речник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Авіхай Адраї заявив у неділю, що ізраїльські військові діють на півночі Гази “для ліквідації терористів та терористичної інфраструктури”.

Медики та мешканці повідомили Reuters, що військові бомбардування в Газі посилилися вранці в неділю, зруйнувавши кілька будинків.

  • Смуга Гази заявила про 23 загиблих унаслідок учорашньої ізраїльської атаки. Речник агентства цивільної оборони Махмуд Бассал сказав, що серед загиблих було принаймні троє дітей. Ці удари припали на п'ять локацій довкола Гази, а ще одна людина померла внаслідок обстрілу місцевості біля центру доставки допомог було принаймні троє дітей. Ці удари припали на п'ять локацій довкола Гази, а ще одна людина померла внаслідок обстрілу місцевості біля центру доставки допомоги.
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies