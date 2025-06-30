Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
Є ризик, що за понад мільйон дітей держава з 1 липня платитиме сімейним лікарям і педіатрам нуль – дані НСЗУ
Є ризик, що за понад мільйон дітей держава з 1 липня платитиме сімейним лікарям і педіатрам нуль – дані НСЗУ
У Франції на фестивалі вуличної музики шприцами поранили 145 осіб. Затримали 12 осіб
У Франції на фестивалі вуличної музики шприцами поранили 145 осіб. Затримали 12 осіб
Йшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
ФотоЙшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
Шукати вітра в горах. Що відбувається на полонині Руні
Шукати вітра в горах. Що відбувається на полонині Руні
12-денна війна: чому Іран продовжить розвивати свою ядерну програму
12-денна війна: чому Іран продовжить розвивати свою ядерну програму
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
ГоловнаСвіт

Вучич звинуватив ректора Белградського університету в тероризмі

Ректор підтримує студентські протести та є одним із спікерів суботної акції.

Вучич звинуватив ректора Белградського університету в тероризмі
Фото: EPA/UPG

Президент Сербії Александр Вучич звинуватив ректора Белградського університету Владана Джокича у тероризмі.

Про це пише сербське відділення "Радіо свобода". 

"У найбільшій партії панує величезне невдоволення результатами переговорів з Джокичем, який проявив абсолютну безвідповідальність, легковажність та брав участь у спробі повалення держави", – заявив Вучич на прес-конференції і додав, що члени провладної Сербської прогресивної партії "не розмовлятимуть з терористами та тими, хто зруйнував державу, а Джокич — один із них".

Ректор Белградського університету Владан Джокіч був одним із промовців на масовому студентському протесті, що відбувся в суботу на площі Славія. Він також є одним із членів академічної спільноти, які з самого початку підтримували студентські блокади факультету, які розпочалися після загибелі 16 людей внаслідок обвалу навісу на залізничному вокзалі Нові-Сад у листопаді 2024 року.

В середині квітня Джокіча викликали до поліції на "бесіду" як громадянина в рамках попереднього розслідування зловживання службовим становищем. Тоді він зазначив, що не скоював жодного злочину.

Протягом останніх місяців поліція заарештувала ще кількох університетських професорів, які підтримували студентські блокади, за підозрою у зловживанні службовим становищем.

Встановлення квот для зарахування нового покоління студентів до державних університетів є однією з вимог частини академічної спільноти, об'єднаної навколо ініціативи "Бунтівний університет". Ця ініціатива на 17 днів заблокувала перехрестя перед будівлею уряду Сербії в центрі Белграда.

Вучич на пресконференції заявив, що "жоден член уряду від СНС не голосуватиме" за встановлення квот на вступ до університетів.

Дві інші вимоги академічної спільноти – це розпуск Робочої групи з розробки проєкту Закону про вищу освіту та проведення громадського обговорення цього закону, а також скасування змін до Положення про норми роботи університетів, на основі яких замість попередніх 20 робочих годин на тиждень для науки їх було скорочено до п’яти.

  • У Сербії в суботу після сутичок на антиурядовому мітингу заарештували майже 80 людей. Майже 50 правоохоронців та понад 20 цивільних осіб отримали поранення.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies