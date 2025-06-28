У Таїланді пройшли багатотисячні протести проти прем'єр-міністерки

Демонстрацію організувала «Об’єднана сила землі» – група переважно націоналістичних активістів, які протягом останніх двох десятиліть виступали проти інших урядів.

Тисячі протестувальників зібралися в суботу в столиці Таїланду Бангкоку, вимагаючи відставки прем'єр-міністерки Пхетхонтхан Чинават.

Як пише Reuters, протести відбулися на тлі напруженої ситуації на кордоні з Камбоджею.

"Вона має відійти, бо вона є проблемою", – сказав Парнтхеп Пурпонгпан, один із лідерів акції.

Він заявив, що багато тайців вважають, що прем'єр-міністеркою та її впливовим батьком, Таксіном Чинаватою, маніпулює Хун Сен, колишній союзник родини, який повстав проти них.

Демонстрацію організувала "Об’єднана сила землі" – група переважно націоналістичних активістів, які протягом останніх двох десятиліть виступали проти інших урядів.

Тайські націоналістичні групи закликали до відставки Паетонґтарн після зливу телефонної розмови прем'єрки, у якій вона розкритикувала командира тайської армії.