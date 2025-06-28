У Таїланді пройшли багатотисячні протести проти прем'єр-міністерки

Тисячі протестувальників зібралися в суботу в столиці Таїланду Бангкоку, вимагаючи відставки прем'єр-міністерки Пхетхонтхан Чинават.
Як пише Reuters, протести відбулися на тлі напруженої ситуації на кордоні з Камбоджею.
"Вона має відійти, бо вона є проблемою", – сказав Парнтхеп Пурпонгпан, один із лідерів акції.
Він заявив, що багато тайців вважають, що прем'єр-міністеркою та її впливовим батьком, Таксіном Чинаватою, маніпулює Хун Сен, колишній союзник родини, який повстав проти них.
Демонстрацію організувала "Об’єднана сила землі" – група переважно націоналістичних активістів, які протягом останніх двох десятиліть виступали проти інших урядів.
Тайські націоналістичні групи закликали до відставки Паетонґтарн після зливу телефонної розмови прем'єрки, у якій вона розкритикувала командира тайської армії.
- Нещодавно високопосадовець правлячої партії "Фхеу Тай" Соравонг Тхієнтонг заявив, що прем'єрка не піде у відставку і не розпустить парламент.
- Таїланд закрив два свої прикордонні пункти для туристів як запобіжний захід на тлі тривалої напруженості у стосунках із сусідньою Камбоджею.
- Це рішення було прийнято після вбивства камбоджійського солдата під час короткого військового зіткнення 28 травня в районі, відомому як Смарагдовий трикутник, де сходяться кордони двох сусідів та Лаосу.
- Таїланд і Камбоджа мають спільний кордон протяжністю 817 кілометрів, який вперше був нанесений на карту Францією в 1907 році, коли Камбоджа була її колонією. Протягом більшої частини наступного століття сусіди сперечалися щодо різних нерозмежованих точок вздовж кордону.