У Пакистані унаслідок теракту смертника загинули 16 військових, десятки людей поранені

На території Північного Вазирстану, що в Пакистані, унаслідок наїзду смертника на військову колону загинули 16 солдатів. Понад два десятки людей, зокрема цивільні, поранені.

Про це пише The Times of India.

Терорист використав транспортний засіб, начинений вибухівкою, і це завдало значних руйнувань та призвело до жертв. За інформацією місцевих правоохоронців, вибух також спричинив обвал дахів двох будинків, внаслідок чого шестеро дітей отримали поранення.

Відповідальність за напад взяло на себе крило терористів-смертників збройного угруповання Хафіза Гуля Бахадура, що є частиною пакистанського руху "Талібан".

Пакистан зазнав різкого зростання насильства в регіонах, що межують з Афганістаном, з моменту повернення Талібану до влади в Кабулі в 2021 році. Ісламабад звинувачує свого західного сусіда у тому, що він дозволив використовувати свою територію для нападів на Пакистан, але Талібан це заперечує.