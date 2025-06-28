Верховний суд США заборонив призупиняти президентські укази

Верховний суд Сполучених Штатів у п'ятницю оголосив рішення щодо тимчасових заборон, які суди нижчої інстанції застосовували проти указів президента Дональда Трампа.

Як пише Deutsche Welle, служителі Феміди заборонили окружним суддям втручатися у справи державної політики, оскільки це, на їхню думку, перевищує повноваження, надані Конгресом. Таким чином жодне розпорядження, видане Білим домом, більше не може бути призупинене на всій території США через місцеві суди.

У першу чергу це стосується заблокованого судами указу Трампа про скасування надання американського громадянства за народження на території США. Критики цього рішення вказували на його антиконституційність, адже право на громадянство гарантує 14 поправка. Проте республіканці переконують, що ця норма не може стосуватися дітей нелегальних мігрантів.

Верховний суд поки не надав своє роз'яснення щодо колізії з громадянством. Але в адміністрації Трампа вже святкують перемогу: за словами генпрокурорки Пем Бонді, "нарешті припиниться бомбардування заборонами, яке заважало президенту реалізовувати його політику".