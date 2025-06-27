​Велика Британія 20 років розслідувала справу імовірного шпигунства для РФ агентом Mі6

Побоюються, що агент міг уникнути покарання за шпигунство на користь Росії.

Велика Британія 20 років розслідувала справу щодо імовірного шпигунства високопоставленим офіцером служби зовнішньої розвідки Mі6 для Росії.

Про це пише The Guardian.

Операція під кодовою назвою Wedlock здійснювалася внутрішньою службою безпеки Mі5. Розслідування тривало в тій чи іншій формі до 20 років, але Mі5 не змогла встановити, чи мала британська розвідка "крота". Тому побоюються, що агент міг уникнути покарання за шпигунство на користь Росії.

"Ми думали, що маємо ще одного Філбі на руках", – сказав один із співрозмовників видання, маючи на увазі подвійного агента MI6 Кіма Філбі, який був частиною групи британців, завербованих Радянським Союзом, відомої як "Кембриджське шпигунське угруповання".

Розслідування Mі5 розпочалося в 1990-х роках і, як вважається, тривало щонайменше до 2015 року. На той час підозрюваний агент звільнився з Mі6.

Інформація про ймовірного шпигуна надійшла від ЦРУ у США, яке було переконане, що співробітник британської розвідки, який працював у Лондоні, передавав секрети Росії. Під час частини розслідування російською таємною розвідувальною службою ФСБ керував Володимир Путін.

Видання The Guardian виявило, що Велика Британія ідентифікувала ймовірного шпигуна, і команді спеціалістів Mі5 було доручено стежити за ним.

На той час команді повідомили, що ціль обіймала високу посаду в MI6 з доступом до "широкого спектру висококонфіденційних матеріалів". Штаб операції розміщувався у Уондсуерті, на півдні Лондона, неподалік штаб-квартири MI6 у Воксхоллі. Для прикриття використовувалося фальшиве охоронне агентство. MI5 таємно встановила камери та підслуховувальні пристрої у будинку підозрюваного. Під час операції групи спостереження відстежували його пересування за кордоном, слідуючи за ним до міст Європи, Азії та Близького Сходу.

За словами джерела, чоловік, за яким велося спостереження, нібито працював не один. Вважається, що йому допомагали ще двоє людей, які також проживають у Лондоні.

Джерела The Guardian повідомили, що спецслужби так і не отримали переконливих доказів, і якщо шпигуном був не підозрюваний, то потенційно MI6 "все ще потрібно знайти крота".