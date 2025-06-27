Ізраїль заявив про авіаудар по об'єкту "Хезболли" в Лівані, — ЗМІ

Винищувачі F35 ВПС Ізраїлю під час авіашоу до Дня незалежності Ізраїлю, 26 квітня 2023 року.

ВПС Ізраїлю завдали авіаудару по об’єкту терористичного угруповання "Хезболла" у районі замку Бофорт на півдні Лівану.

Про це повідомляє Times of Israel з посилання на заяву Армії оборони Ізраїлю.

Як заявили у ЦАХАЛ, об’єкт, який "Хезболла" використовувала для "управління своїм вогнем і обороною", був частиною підземного об’єкту палестинського угруповання, що раніше був атакований Ізраїлем.

"Останніми днями ЦАХАЛ виявив спроби терористичної організації «Хезболла» відновити цей об’єкт, і тому було завдано удару по терористичній інфраструктурі у цьому районі", – заявили в Армії оборони Ізраїлю.

Також стверджується, що "наявність цього об’єкту і спроби його відновлення є кричущим порушенням домовленостей між Ізраїлем та Ліваном".