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Ізраїль заявив про авіаудар по об'єкту "Хезболли" в Лівані, — ЗМІ

ЦАХАЛ атакував частину підземного об'єкта у районі замку Бофорт.

Ізраїль заявив про авіаудар по об'єкту "Хезболли" в Лівані, — ЗМІ
Винищувачі F35 ВПС Ізраїлю під час авіашоу до Дня незалежності Ізраїлю, 26 квітня 2023 року.
Фото: EPA/UPG

ВПС Ізраїлю завдали авіаудару по об’єкту терористичного угруповання "Хезболла" у районі замку Бофорт на півдні Лівану.

Про це повідомляє Times of Israel з посилання на заяву Армії оборони Ізраїлю.

Як заявили у ЦАХАЛ, об’єкт, який "Хезболла" використовувала для "управління своїм вогнем і обороною", був частиною підземного об’єкту палестинського угруповання, що раніше був атакований Ізраїлем.

"Останніми днями ЦАХАЛ виявив спроби терористичної організації «Хезболла» відновити цей об’єкт, і тому було завдано удару по терористичній інфраструктурі у цьому районі", – заявили в Армії оборони Ізраїлю.

Також стверджується, що "наявність цього об’єкту і спроби його відновлення є кричущим порушенням домовленостей між Ізраїлем та Ліваном".
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