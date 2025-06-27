Німеччина призупиняє дозвіл на воззʼєднання сімей для біженців

Парламент Німеччини проголосував за призупинення права біженців на воззʼєднання сімей, пише Tagesschau.

Упродовж двох наступних років квота для родичів біженців, які проживають у Німеччині з додатковим захистом, більше не буде виконуватися. Влада ФРН також обмежить воззʼєднання сімей лише подружжям та неповнолітніми дітьми. Також неповнолітні, які потрапили до Німеччини без супроводу батьків, зможуть воззʼєднатись з ними.

Женевська конвенція про статус біженців надає право будь-кому, хто отримав притулок або має статус біженця, перевозити з собою близьких родичів.

В уряді Німеччини вважають, що відповідне рішення значно скоротить кількість шукачів притулку на 12 тисяч щорічно і зруйнує бізнес-модель злочинних угруповань та торговців людьми.

За відповідне рішення проголосувала коаліція — партія канцлера Німеччини Фрідріха Мерца ХДС та СДПН і праворадикальна "Альтернатива для Німеччини". В опозиції закон назвали "безжальним" та таким, що "викликає страждання" у людей, особливо у дітей.