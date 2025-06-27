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Німеччина призупиняє дозвіл на воззʼєднання сімей для біженців

Відповідне рішення значно скоротить кількість шукачів притулку на 12 тисяч щорічно.

Німеччина призупиняє дозвіл на воззʼєднання сімей для біженців
Бундестаг
Фото: IW

Парламент Німеччини проголосував за призупинення права біженців на воззʼєднання сімей, пише Tagesschau.

Упродовж двох наступних років квота для родичів біженців, які проживають у Німеччині з додатковим захистом, більше не буде виконуватися. Влада ФРН також обмежить воззʼєднання сімей лише подружжям та неповнолітніми дітьми. Також неповнолітні, які потрапили до Німеччини без супроводу батьків, зможуть воззʼєднатись з ними.

Женевська конвенція про статус біженців надає право будь-кому, хто отримав притулок або має статус біженця, перевозити з собою близьких родичів.

В уряді Німеччини вважають, що відповідне рішення значно скоротить кількість шукачів притулку на 12 тисяч щорічно і зруйнує бізнес-модель злочинних угруповань та торговців людьми.

За відповідне рішення проголосувала коаліція — партія канцлера Німеччини Фрідріха Мерца ХДС та СДПН і праворадикальна "Альтернатива для Німеччини". В опозиції закон назвали "безжальним" та таким, що "викликає страждання" у людей, особливо у дітей.

  • У квітні Німеччина скасувала можливість пришвидшеного отримання громадянства за 3 роки. Так званої "турбонатуралізації" за 3 роки більше не буде, тепер здобути німецьке громадянство знову можна буде лише після 5 років проживання в країні.
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